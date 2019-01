Andre Castro: "İzmir'in 1 Numaralı Kulübüyüz"

ANTALYA - Göztepe'nin Portekizli futbolcusu Andre Castro, İzmir'in 1 numaralı kulübü olduklarını söyleyerek, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile birlikte ligin ikinci yarısında daha fazla puan toplayacaklarını ifade etti.

Sezonun ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek'te kamp yaparak geçiren Göztepe'de takımın önemli isimlerinden olan Andre Castro, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Castro, "Çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi bir takım ruhumuz var. Her şey yolunda gidiyor. Bu kamp sayesinde ikinci çok çok iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. İlk yarıdan çok mutlu olmadığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, "İyi maçlar çıkardık. Özellikle büyük takımlar diye tabir edilen takımlara karşı iyi sonuçlar aldık. Puan kazanabileceğimiz maçlarda da puansız döndüğümüz oldu. Bunlar sonucunda da teknik direktör değişikliğine gidildi. Yeni hocamız geldi. Onla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir şekilde devam ettiğimizi söyleyebilirim. Bunun sonucunda da ikinci yarıda gereken puanları toplayacağız" şeklinde konuştu.

"Kemal Özdeş disiplinden taviz vermeyen hırslı bir teknik direktör"

Teknik Direktör Kemal Özdeş'in takımın başına gelmesiyle ilgili de konuşan başarılı futbolcu, "Hocamızı zaten herkes tanıyor. Anlaşma olduğu için bütün takım geldi bana sordu. Nasıl teknik direktör olduğunu, nasıl antrenmanlar yaptırdığını ve sistemini sordular. Ben de onlara anlattım. Kendisi hırslı bir teknik direktör. Disiplinden taviz vermeyen bir teknik direktör. Bence bu futbolda çok önemli bir şey. Başarıyı getiren faktörlerden bir tanesi. Onun hırsıyla, disipliniyle ve mücadeleciliği ile iyi işler yapacağımız inanıyorum. Kasımpaşa'da çok iyi ilişkilerimiz oldu. Bunun sonrasında gerek benim gerek kendisi için faydalı şeyler yaşandı. Umuyorum burada da aynı şeyler yaşanır" ifadelerini kullandı.

"İkinci yarıda toplayacağımız puan sayısı ilk yarıdan daha fazla olacaktır"

Spor Toto Süper Lig'in mücadeleye dayalı bir lig olduğunu ifade eden Castro, "En büyük diye tabir edilen takımlar bile bile dış saha maçlarında istedikleri sonuçları alamıyorlar. Puan durumunda çok farklar yok. Bu da ligin mücadeleciliği ile ilgili. Daha organize olan takımlar daha iyi sonuçlar alıyorlar. Bizim ikinci yarıda toplayacağımız puan sayısı ilk yarıdan daha fazla olacaktır. Bunu Avrupa hedefi düşünmek yerine her maç çıkıp, elimizden geleni yapıp, galibiyetler için sahada olacağız. Bu şekilde düşündüğümüz zaman gelebileceğimiz en iyi yerlere geleceğiz. Belki daha farklı hedeflerimiz de oluşabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

"İzmir'de Portekiz'deki evimde gibi hissediyorum"

İzmir'i de İstanbul'u da sevdiğini aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden. Gerek tarihiyle, gerek imkanları ile İstanbul mükemmel bir şehir. İzmir'e baktığınız da Türkiye'nin en güzel şehirlerden biri. Benim için özel noktası da İzmir'de ben biraz daha Portekiz'deki şehrimde, evimde gibi hissediyorum. Çünkü orada da Porto'da yaşıyorum. Orası da deniz kenarı. İzmir'e benzeyen bir şehir. Bu anlamda iki şehir de benim için kıyas edemeyecek kadar güzeller" dedi.

Castro, seçimini vatandaşı Ronaldo'dan yana kullandı

En beğendiği Portekizli futbolcunun Cristiano Ronaldo olduğunu belirten Andre Castro, Türkiye'de de Göztepe'nin file bekçisi Beto olduğunu açıkladı. Castro ayrıca Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'yı da çok beğendiği sözlerine ekledi. Başarılı futbolcu Messi mi? Ronaldo mu? sorusuna ise oyunu vatandaşından yana kullandı.

"İzmir'de 1 numaralı kulübüz"

Göztepe'nin de inanılmaz bir taraftarı olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Bu her futbolcunun görmek, yaşamak ve bütünleşmek istediğini duygudur. Şu anda zaten İzmir'de 1 numaralı olan kulübüz. Bundan dolayı İzmir'deki insanların İstanbul kulübüne gönül vermesi değil, tamamen Göztepe'ye gönül vermesi anlamına geliyor" dedi.

Türkiye'de Atiba'yı beğeniyorum

Türkiye'de beğendiği orta saha futbolcusunu da açıklayan Castro, Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson olduğunu ifade etti. Başarılı futbolcu, siyah-beyazlıların şampiyonluğunda da Atiba'nın büyük rolü olduğunu sözlerine ekledi.

Beraber oynadığı en iyi 11'i açıkladı

Andre Castro beraber oynadığı futbolculardan çıkardığı 11'de, 4-3-3 taktiği dizilişiyle yaptığı kadro şöyle:

"Beto - Danilo, Otamendi, Bruno Alves, Alexsandro - Fernando, Meireles, Moutinho - Ricardo Quaresma, Hulk, Falcao."

