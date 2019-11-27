Son Dakika Haberleri: Andre Santos bombaladı: Aziz Yıldırım tehdit etti'
Son Dakika Spor Andre Santos bombaladı: Aziz Yıldırım tehdit etti' - Son Dakika Spor

Andre Santos bombaladı: Aziz Yıldırım tehdit etti'

6 saat önce

İşte Andre Santos'un verdiği röportajda seks partisi iddialarına karşılık yaptığı açıklamalar: Lugano'nun doğum günü vardı ve Galatasaray maçından 2 hafta önce bir parti düzenledik.

Andre Santos bombaladı: Aziz Yıldırım tehdit etti', System.String[]

İşte Andre Santos'un verdiği röportajda seks partisi iddialarına karşılık yaptığı açıklamalar:

Lugano'nun doğum günü vardı ve Galatasaray maçından 2 hafta önce bir parti düzenledik. Parti yaptık. İçmeye gittik, sonra parti için bir yer kiraladık ve özel konuklarla parti yaptık. 1: 30'da eve gittim. Roberto Carlos ile birlikte ayrıldık

Fenerbahçe başkanının şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Oteldeki bir adam asansörden inerken, insanlar, misafirlerimiz, kadınlar, erkekler gelirken fotoğraflarımızı çekmiş ve başkana yollamış. Başkan otelde seks partisi yaptığımızı söyledi. Bize de, "Eğer derbiyi kazanmazsanız bunları basına veririm.

Andre Santos, Galatasaray, Lugano, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:23 
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