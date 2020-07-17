Andre Schürrle futbolu bıraktı! - Son Dakika

Andre Schürrle futbolu bıraktı!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı.

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Der Spiegel'e konuşan Schürrle, "Bunu uzun zamandır düşünüyordum. İçimdeki bu duygu giderek daha derine işledi. Artık futboldan daha az keyif alır hale geldim. Bu işe devam edebilmek için sana biçilen rolü kabul etmen gerekiyor yoksa işini kaybediyorsun ve yeni bir iş bulmaya çalışıyorsun." dedi.


TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDI MI?


Deneyimli oyuncu ayrıca Türkiye'den teklif alıp almadığı yönündeki soruya, "Bıraktım, artık alkışa ihtiyacım yok" cevabını verdi.


Borussia Dortmund ile sözleşme 15 Temmuz 2020 tarihinde sona eren Alman futbolcu, profesyonel kariyeri boyunca sırasıyla Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Fulham, Spartak Moskova formaları giydi.


Andre Schürrle, 2014 yılında Alman milli takımıyla Dünya Kupası, 2015'te ise Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.


Andre Schürrle, Der Spiegel, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:17 

Son Dakika Spor Andre Schürrle futbolu bıraktı! - Son Dakika Spor
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