Andre Villas-Boas'tan 'sıradışı' lig takvimi önerisi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Andre Villas-Boas'tan 'sıradışı' lig takvimi önerisi! - Son Dakika Spor

Andre Villas-Boas'tan 'sıradışı' lig takvimi önerisi!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da teknik direktörlük yapan Andre Villas-Boas, Avrupa'da askıya alınan liglerin yeniden başlayacağı tarih için ilginç bir öneri sundu.

Andre Villas-Boas'tan 'sıradışı' lig takvimi önerisi!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da teknik direktörlük yapan Andre Villas-Boas, Avrupa'da askıya alınan liglerin yeniden başlayacağı tarih için ilginç bir öneri sundu.


Bir radyo programına konuk olan Villas-Boas; "Sezonu ne zaman bitireceğimizi düşünüyoruz. Bence yazı geçirip Kasım- Aralık gibi bu sezonu bitirebiliriz. Kısa bir ara verip 2021 başında yeni sezon başlar, yaz arasında Avrupa Şampiyonası oynanır ve dönüşte aynı yıl içerisinde biter. 2022 başında tekrar yeni sezon başlatılır ve 2022 Dünya Kupası'nın başlayacağı günden(21 Kasım 2022) bir süre önce 2022 sezonu biter. Dünya Kupası'nın ardından yaza kadar toparlanma zamanı verilir ve sonrasında her şey normale döner." diye konuştu.


Fikrinin ilk bakışta mantıksız olabileceğini söyleyen 42 yaşındaki Portekizli teknik adam; "Verdiğim tarih aralıklarını kağıda döküp takvimli bir şekilde bakarsanız akla uygun olduğunu göreceksiniz" dedi.


Marsilya, Fransa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:54 

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