Andrea Bocelli'den koronavirüs salgınından etkilenenler için konser - Son Dakika

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, Paskalya pazarında yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nin merkezi Milano'da "Umut için müzik" isimli bir konser verdi. Milano'nun ünlü katedrali Duomo içinde ve önünde Paskalya yortusu olması sebebiyle Hristiyan ilahileri ve bazı aryalar seslendirdi.