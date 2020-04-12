Andrea Bocelli'den koronavirüs salgınından etkilenenler için konser - Son Dakika

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Andrea Bocelli'den koronavirüs salgınından etkilenenler için konser
6 saat önce
Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, Paskalya pazarında yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nin merkezi Milano'da "Umut için müzik" isimli bir konser verdi.
Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, Paskalya pazarında yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nin merkezi Milano'da "Umut için müzik" isimli bir konser verdi. Milano'nun ünlü katedrali Duomo içinde ve önünde Paskalya yortusu olması sebebiyle Hristiyan ilahileri ve bazı aryalar seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:17 Kaynak: AA
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