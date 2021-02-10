Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda - Son Dakika

Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda

10.02.2021 10:13
Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 8 numaralı seribaşı Bianca Andreescu ve 9 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 2. turda elendi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 8 numaralı seribaşı Bianca Andreescu ve 9 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 2. turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 71. basamağındaki Hsieh Su-wei, 2. turda karşılaştığı Andreescu'yu 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 8 numaralı seribaşını turnuvanın dışına itti.

2. turun bir diğer beklenmedik sonucuna da dünya 68 numarası Sorana Cirstea imza attı. Cirstea, 2019 finalisti ve 9 numaralı seribaşı Kvitova'yı 2-1'lik (6-4, 1-6, 6-1) skorla eledi.

Kadınlarda Aryna Sabalenka (7 numaralı seribaşı), turnuvayı 7 kez kazanan Serena Williams (10) ve geçen yılın finalisti Garbine Muguruza (14) ise rakiplerini 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

2014 şampiyonu Wawrinka, Fucsovics'a takıldı

Erkeklerde klasmanın 55 numarası Marton Fucsovics ile 17 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. 4 saat süren karşılaşmayı 3-2 (7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6) kazanan Fucsovics, adını 3. tura yazdırdı.

Geçen yılın finalisti ve 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, dünya 70'incisi Dominik Koepfer'i 6-4, 6-0 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

8 numaralı seribaşı Diego Schwartzman, 11 numaralı seribaşı Denis Shapovalov ve 14 numaralı seribaşı Milos Raonic de yollarına devam etti.

Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 oldu Cumhurbaşkanı sordu, kullanıcılar sosyal medyada gündem yaptı: İşte uzaya gönderilecek Türk için önerilen isimler Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i örgütün 'Seks Olimpiyatlarını' deşifre etti: Cariye bulunuyordu Gelen kötü kokular nedeniyle polisin kapısını kırarak girdiği evden 7 kamyon çöp çıktı Meteoroloji gün gün uyardı! İstanbul'a kar geliyor Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı
Ticaret Bakanlığı'ndan bakkal amcayı sevindirecek AVM düzenlemesi: En az 200 metre mesafe şartı geliyor Ticaret Bakanlığı'ndan bakkal amcayı sevindirecek AVM düzenlemesi: En az 200 metre mesafe şartı geliyor         
10:11
Nihat Kahveci'den çarpıcı iddia: Fenerbahçe şampiyon olsa da Erol Bulut'la yola devam etmez Nihat Kahveci'den çarpıcı iddia: Fenerbahçe şampiyon olsa da Erol Bulut'la yola devam etmez         
09:52
Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış         
09:39
Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada         
09:31
Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar         
09:15
Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yenilgi rekoruna koşuyor Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yenilgi rekoruna koşuyor         
09:06
Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu         
08:36
Hande Erçel'e Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomenin aldığı ceza belli oldu         
07:53
İbo Show'da fasıl krizi! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı İbo Show'da fasıl krizi! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı         
01:47
Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı         
23:45
Türkiye'nin Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" uzaya ilk uydu gönderen Rusya'da geniş yankı buldu         
22:45
Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi         
22:18
Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü         
20:37
Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı         
15:49
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü         
15:47
Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu         
15:28
Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim         
13:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 10:29:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei