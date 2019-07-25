Andrés Iniesta, FC Barcelona için en iyi golleri
1 saat önce
Andres Iniesta, Barça'da 17 yıl geçirdi ve 32 ünvan aldı. Kupa dolabında dört Şampiyonlar Ligi kupaları ve dokuz La Liga şampiyonluğu var. Barça gömlekli en güzel anlarına göz atın.
Andres Iniesta
, Barça'da 17 yıl geçirdi ve 32 ünvan aldı. Kupa dolabında dört Şampiyonlar Ligi kupaları ve dokuz La Liga
şampiyonluğu var. Barça gömlekli en güzel anlarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06
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