Andrew Bogut basketbolu bıraktı

36 yaşındaki Bogut, kendisine ait "Rogue Bogues" isimli podcast yayınında, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından emekli olmayı planladığını ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen organizasyonu beklemeye, fiziksel ve zihinsel açıdan hazır olmadığını belirtti.

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