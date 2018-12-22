Son Dakika Haberleri: Andrey Karlov İçin Ölüm Yıldönümünde Antalya'da Ayin Düzenlendi

Andrey Karlov İçin Ölüm Yıldönümünde Antalya'da Ayin Düzenlendi

1 saat önce

Terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölüm yıldönümü nedeniyle Antalya'da ayin düzenlendi.

Andrey Karlov İçin Ölüm Yıldönümünde Antalya'da Ayin Düzenlendi, System.String[]
Terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölüm yıldönümü nedeniyle Antalya'da ayin düzenlendi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan dinler bahçesinde Moskova Patrikhanesi din görevlisi Papaz Yuri Sergeev tarafından verilen ayine Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ve Yardımcısı Vyacheslav Mikhaylov ve Antalya'da yerleşik yaşayan Ruslar katıldı.

Ayin sonrası gazetecilere açıklama yapan Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Karlov'un feci bir olay sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçtiğini söyledi. Bu olayı unutmanın mümkün olmadığını belirten Rogoza, bugün dinler (Hoşgörü) bahçesinde bulunduklarını hatırlattı.

Türk makamları tarafından verilen izine istinaden ayin düzenlediklerine dikkati çeken Rogoza, şöyle konuştu:

"Bu ayin Moskova Patrikhanesinden gelen din görevlisi tarafından yapılmıştır. Terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren Büyükelçi Andrey Karlov anısına yapılan bir törendir. Antalya'da yerleşik yaşayan Rusların yani Ortodoks dinine mensup insanların katılımları ile gerçekleştirilen bir törendir. Bu ayin düzenlenmesi için bize izin veren Türk makamlarına minnettarlığımızı dile getirmek isterim."

Moskova Patrikhanesi din görevlisi Yuri Sergeev ise 2 yıl önce öldürülen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u saygı ile andıklarını söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:29 Kaynak: İHA

Ankara, Rusya Federasyonu, Antalya, Güncel
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