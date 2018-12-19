Andrey Karlov, Ölüm Yıl Dönümünde Demre'de Anıldı

ANKARA'da iki yıl önce suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün ikinci yılında Antalya'nın Demre ilçesinde adının verildiği caddedeki anıtın önünde anıldı.

ANKARA'da iki yıl önce suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün ikinci yılında Antalya'nın Demre ilçesinde adının verildiği caddedeki anıtın önünde anıldı.



Demre'de Andrey Karlov Caddesi'ndeki anma törenine, Kaymakam Murat Uz, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak, Rusya'nın Kranstad şehrindeki Aziz Nikolaos Katedrali'nin Başrahibi Oleg Juk, din adamları, belediye meclisi üyeleri, Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkilileri, Demreliler ve Ruslar katıldı.



Törende önce Başrahip Oleg Juk ve din adamları, Andrey Karlov, dünya barışı ve Türkiye- Rusya dostluğu için dua etti. Ardından Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Andrey Karlov Anıtı'na çelenk koydu. Törene katılanlar da Andrey Karlov Anıtı'na çiçekler bıraktı.



Belediye Başkanı Süleyman Topcu, "Andrey Karlov gerçekten bir Türk dostuydu. Bizlerin dostuydu. Onun anısına burada çok güzel bir anıt yapıldı. Biz bu anıta elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışacağız. Dostluklarımızı ileri götürmeye çalışacağız" dedi.



Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, "İki sene önce yaşadığımız bu feci olayı unutmak mümkün değil. Bizim aramızı bozmak isteyenlerin hesabı yanlış çıktı. Tam tersi iki ülkemizi, iki halkımızı birleştirdi. Sayın büyükelçimizin anısını yıllarca, asırlarca burada yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



- Antalya

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