Andrey Karlov, Ölüm Yıl Dönümünde Demre'de Anıldı

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Tecavüz ve Cinayetten Hapis Yatan Cani, Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Kız Çocuğuna İstismarda Bulundu

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı