Andrey Karlov Suikasti Davası Başladı
21 dakika önce
Andrey Karlov suikasti davası başladıANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin 13'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan dava başladı.
Andrey Karlov suikasti davası başladı
ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin 13'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan dava başladı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13'ü tutuklu 28 sanık davada yargılanıyor.
İddianamede, sanıklar Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Temel Alsancak, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Cengiz Özkan, Cemal Karaata, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme" ve saldırıda yaralanan 3 kişiyi "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılması istendi. Sanıklar Sercan Başar, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Hasan Tunç, Ufuk Gül, Doğukan Söylemez, Bilal Dereli, Kaan Bülbül, Abdulsamet Kekeç, Burak Yusmak ve Ayşe Söğüt'e ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilmesi talep edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:17 Kaynak: İHA
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