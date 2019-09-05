Android 10 için uzun süre beklemek zorunda kalmayabiliriz

Android 10 Pixel Telefonlarla 3 Eylül'de Karşımıza Çıkabilir. Android 10'un 3 Eylül'de ortaya çıkacağını daha önce de söylemiştik. Şimdi bunun daha iyi kanıtları var.



Google'ın Android Q olarak test etmeye başladığı yeni Android mobil işletim sisteminin isimlendirmesinde değişikliğe gitmesinin üzerinde pek fazla geçmedi. Üstelik beta testleri bir o kadardır yapılıyor. Ancak tüm özellikleri ile Android 10 sürümünü görmek için pek fazla beklememize gerek kalmayabilir.



Bugün yarın, belki yarından da yakın Android 10 özellikleriyle donatılmış Google Pixel telefonlarını duyurabilir. Bunun en somut kanıtı olarak Kanadalı GSM operatörleri satışına 3 Eylül'de başlayacağını duyurduğu yeni Pixel telefon özelliklerinde Android 10'un yer alacağı gösterildi.



Google Pixel haricinde diğer üçüncü parti akıllı telefon üreticilerinden hangilerinin Android 10 Sürümünü destekleyeceğini tam olarak biliyoruz. Zira elimizde 3 Eylül'de yayınlanacak ve Android 10 alacak cihazların bir listesini daha önce yayınlamıştık. Essential gibi markaların dışında yeni özelliklerin diğer cihazlara ulaşması belki bir az uzun sürebilir.



Ancak benim kişisel beklentim, Android 10 özelliklerinin Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 13 ve üstünün tam olarak duyurulmasından önce gösterileceği yönünde…



Android 10 geliştirilmiş yazılım özellikleri arasında sistem düzeyinde bir karanlık mod, yenilenmiş jest ve mimik navigasyonu, sohbet balonları, Canlı haber akışları, harika erişilebilirlilik özellikleri, Odak modu ve arka planda güvenlik güncelleştirmeleri yer alıyor.



Android 10 yeni isimlendirmenin başlangıcını temsil ediyor. Bakalım tam olarak hangi özellikler gelecek, kısa zamanda göreceğiz.