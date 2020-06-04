Android 11 Güncellemesi Alacak Telefonlar - Son Dakika

Android 11 beta ardından da Android 11 final sürümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Google, her sene olduğu gibi yeni Android sürümünü ilk olarak Pixel cihazlara verecek ancak Android 11 beta programı sayesinde Samsung, Huawei gibi diğer üreticilerin telefonlarını kullananlar da Android 11 özelliklerini görme, Android 11 yeniliklerini deneyimle şansı bulacak. Peki, hangi cihazlar Android 11 güncellemesi alacak? İşte Android 11 alacak telefonlar

Google, Android 11 beta sürümü 3 Haziran'da düzenleyeceği etkinlikte duyuracaktı fakat Amerika'da beklenmedik olaylar gerçekleşince etkinlik iptal edildi. Android 11 beta indirmek için can atan kullanıcılar geliştiriciler için özel sürüm olan Android 11 developer preview'ı aldı. Android 11 beta bazı Pixel telefon kullanıcılarına verildiğinden Android 11 betanın tüm kullanıcılar için yayınlanması yakın. Kullanıcılar cihazlarına Android 11 güncellemesinin verilip verilmeyeceğini merak ediyorlar. Android 11 güncellemesini alması muhtemel telefonları listeledik. Üreticiler, Android 11 güncelleme takvimini paylaştıklarında listeyi güncelleyeceğiz.

Android 11 Alacak Telefonlar Listesi

Listedeki modellerin Android 11 güncellemesini alması beklenen cihazlar olduğunu ve listenin değişebileceğini belirtelim. Üreticiler, Android 11 güncelleme takvimini yayınladıklarında liste de güncellenecektir. Unutmadan, Android 11 yeniliklerine buradan göz atabilirsiniz.

Android 11 Alacak Google Pixel Modelleri

Google Pixel 4

Google Pixel 3

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 2

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 2 XL

Android 11 Alacak Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S20/ S20 Plus/ S20 Ultra

Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e

Samsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G

Samsung Galaxy A91

Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G

Samsung Galaxy A50/ A50s

Samsung Galaxy S9/ S9+

Samsung Galaxy A30/ A30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy A90/ A90 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Android 11 Alacak Nokia Modelleri

Nokia 8.2 5G

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 1.3

Nokia 6.2

Nokia 1 Plus

Nokia 5.3

Nokia 2.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Android 11 Alacak OnePlus Modelleri

Oneplus 8

OnePlus 7T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7

OnePlus 6

OnePlus 7 Pro

OnePlus 6T

Android 11 Alacak Xiaomi Telefonlar

Redmi Note 9 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi K20

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Mi A3

Mi CC9

Mi Note 10

Mi CC9e

Mi Note 10 Pro

Mi 9T Pro

Mi CC9 Pro

Mi 9T

Mi 9 Pro

Mi 9 Pro 5G

POCO

POCO X2

POCO F2 Pro

Android 11 Alacak Huawei Modelleri

Huawei P30

Honor V20/ View 20

Huawei P30 Pro

Honor 20/ 20 Pro

Huawei P30 Lite

Honor 10 Youth Edition

Huawei Mate 20

Honor Magic 2

Huawei Mate 20 Pro

Honor 20i

Huawei Mate 20X

Honor Nova 5 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Edition Honor 30

Huawei P20/ P20 Pro

Honor 30 Pro

Realme

Realme 3/ 3 Pro

Realme XT

Realme 5/ 5 Pro

Realme X30 5G

Realme X

Realme 6/ 6i/ 6 Pro

Realme X2 Pro

Realme X

OPPO

OPPO Find X2

Oppo F11

Oppo Find X2 Pro

Oppo F11 Pro

Oppo Reno3 Pro (5G) Oppo F15

Oppo Reno3 (5G)

Oppo Reno Ace

Oppo Reno3 Youth

Oppo Reno 10x zoom

Oppo Reno2

Oppo Ace2

Oppo Reno2 F

Oppo A9 (2020)

Oppo Reno2 Z

Oppo A5 (2020)

Vivo

vivo NEX 3S 5G

vivo NEX 3

vivo iQOO 3 5G

vivo iQOO Pro 5G

vivo X30/ X30 Pro

vivo NEX 3S 5G

vivo V17

vivo V15/ V15 Pro

Sony

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II

LG

LG V50S ThinQ 5G

LG V40 ThinQ

LG V50 ThinQ 5G

LG V35 ThinQ

LG G8X ThinQ

LG V30S ThinQ

ASUS

Asus ROG Phone 2

Asus Zenfone 6