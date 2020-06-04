Android 11 Güncellemesi Alacak Telefonlar - Son Dakika

Android 11 beta ardından da Android 11 final sürümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Google, her sene olduğu gibi yeni Android sürümünü ilk olarak Pixel cihazlara verecek ancak Android 11 beta programı sayesinde Samsung, Huawei gibi diğer üreticilerin telefonlarını kullananlar da Android 11 özelliklerini görme, Android 11 yeniliklerini deneyimle şansı bulacak. Peki, hangi cihazlar Android 11 güncellemesi alacak? İşte Android 11 alacak telefonlar
Google, Android 11 beta sürümü 3 Haziran'da düzenleyeceği etkinlikte duyuracaktı fakat Amerika'da beklenmedik olaylar gerçekleşince etkinlik iptal edildi. Android 11 beta indirmek için can atan kullanıcılar geliştiriciler için özel sürüm olan Android 11 developer preview'ı aldı. Android 11 beta bazı Pixel telefon kullanıcılarına verildiğinden Android 11 betanın tüm kullanıcılar için yayınlanması yakın. Kullanıcılar cihazlarına Android 11 güncellemesinin verilip verilmeyeceğini merak ediyorlar. Android 11 güncellemesini alması muhtemel telefonları listeledik. Üreticiler, Android 11 güncelleme takvimini paylaştıklarında listeyi güncelleyeceğiz.
Android 11 Alacak Telefonlar Listesi
Listedeki modellerin Android 11 güncellemesini alması beklenen cihazlar olduğunu ve listenin değişebileceğini belirtelim. Üreticiler, Android 11 güncelleme takvimini yayınladıklarında liste de güncellenecektir. Unutmadan, Android 11 yeniliklerine buradan göz atabilirsiniz.
Android 11 Alacak Google Pixel Modelleri
Google Pixel 4
Google Pixel 3
Google Pixel 4 XL
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3a
Google Pixel 2
Google Pixel 3a XL
Google Pixel 2 XL
Android 11 Alacak Samsung Modelleri
Samsung Galaxy S20/ S20 Plus/ S20 Ultra
Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e
Samsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G
Samsung Galaxy A91
Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G
Samsung Galaxy A50/ A50s
Samsung Galaxy S9/ S9+
Samsung Galaxy A30/ A30s
Samsung Galaxy M31
Samsung Galaxy A90/ A90 5G
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A51
Android 11 Alacak Nokia Modelleri
Nokia 8.2 5G
Nokia 8.1
Nokia 7.2
Nokia 1.3
Nokia 6.2
Nokia 1 Plus
Nokia 5.3
Nokia 2.3
Nokia 4.2
Nokia 3.2
Android 11 Alacak OnePlus Modelleri
Oneplus 8
OnePlus 7T
OnePlus 8 Pro
OnePlus 7T Pro
OnePlus 7
OnePlus 6
OnePlus 7 Pro
OnePlus 6T
Android 11 Alacak Xiaomi Telefonlar
Redmi Note 9 Pro
Redmi K20 Pro Premium
Redmi Note 9 Pro Max
Redmi K20
Redmi K30 Pro
Redmi K30 5G
Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro
Mi A3
Mi CC9
Mi Note 10
Mi CC9e
Mi Note 10 Pro
Mi 9T Pro
Mi CC9 Pro
Mi 9T
Mi 9 Pro
Mi 9 Pro 5G
POCO
POCO X2
POCO F2 Pro
Android 11 Alacak Huawei Modelleri
Huawei P30
Honor V20/ View 20
Huawei P30 Pro
Honor 20/ 20 Pro
Huawei P30 Lite
Honor 10 Youth Edition
Huawei Mate 20
Honor Magic 2
Huawei Mate 20 Pro
Honor 20i
Huawei Mate 20X
Honor Nova 5 Pro
Huawei Mate 20 RS Porsche Edition Honor 30
Huawei P20/ P20 Pro
Honor 30 Pro
Realme
Realme 3/ 3 Pro
Realme XT
Realme 5/ 5 Pro
Realme X30 5G
Realme X
Realme 6/ 6i/ 6 Pro
Realme X2 Pro
Realme X
OPPO
OPPO Find X2
Oppo F11
Oppo Find X2 Pro
Oppo F11 Pro
Oppo Reno3 Pro (5G) Oppo F15
Oppo Reno3 (5G)
Oppo Reno Ace
Oppo Reno3 Youth
Oppo Reno 10x zoom
Oppo Reno2
Oppo Ace2
Oppo Reno2 F
Oppo A9 (2020)
Oppo Reno2 Z
Oppo A5 (2020)
Vivo
vivo NEX 3S 5G
vivo NEX 3
vivo iQOO 3 5G
vivo iQOO Pro 5G
vivo X30/ X30 Pro
vivo NEX 3S 5G
vivo V17
vivo V15/ V15 Pro
Sony
Sony Xperia 1 II
Sony Xperia 10 II
LG
LG V50S ThinQ 5G
LG V40 ThinQ
LG V50 ThinQ 5G
LG V35 ThinQ
LG G8X ThinQ
LG V30S ThinQ
ASUS
Asus ROG Phone 2
Asus Zenfone 6