Android 11 Kullanıcıları, Sistemde Bazı Hataların Olduğunu Söyledi - Son Dakika

Google firmasının uzun zamandır beklenen sürümü, Android 11 resmi olarak aktif hale geldi. Ancak Android son sürümü, herhangi bir hatası olmayan "mükemmel" bir sistem olmadığı söyleniyor.

Son raporlara göre, kullanıcılar bu sistemde çoklu görevi bozan bir hata yaşıyorlar. Hata, kullanıcıların son kullanılan uygulamaları yukarı kaydırıp görüntüleyebilme yeteneğini bozuyor. Bu, birçok akıllı telefon kullanıcısı için çok popüler bir özelliktir.

Aslında, akıllı telefon bazen garip bir yakınlaştırma efektiyle siyah renkte yanıp sönüyor. Bu, kullanıcıların uygulamayı daha fazla açmasını engeller. Pixel 2, 3, 4 ve hatta 4a dahil olmak üzere Android 11'e güncellenen tüm Pixel cihazlarda çoklu görev hataları görünüyor.

Bu sorun yaygın bir sorun gibi görünmektedir ve birden çok platformda raporlar bulunmaktadır. Reddit, Pixel Topluluk Forumları ve hatta Android 11 Destek Forumları hakkında raporlar gördük.

Bu sorun için herhangi bir hızlı düzeltme var mı? Evet, bazı kullanıcılar cihazlarını kilitleyip kilidini açarak bu sorunları geçici olarak "çözdüğünü" açıkladı. Sorun yeniden ortaya çıktıkça bu uzun vadeli bir çözüm olmadığı bildiriliyor.

Raporlara göre, bu sorunun Android 11 sistemi kullanıcılarını olumsuz olarak etkilemektedir. Şuan için Android 11 sürümü tam olarak yayınlanmasına rağmen, sadece Google Pixel cihazlarda bulunmaktadır. Firma, kendi telefonlarında yeni sürümü denedikten sonra tüm kullanıcılara bu sürümü gönderecektir.

Android 11 Kullanıcıları, Sistemde Bazı Hataların Olduğunu Söyledi

Android 11 sisteminin geliştirici önizlemesinde olduğu düşünüldüğünde, hataların ortaya çıkması beklenen bir durumdur. Bununla birlikte, yakın zamanda yayınlanan kararlı Android 11 sürümü bu sorunu çözmedi.

Neyse ki, Android 11 Destek Forumları (IssueTracker), Google bu sorunu düzeltmek için çalışmalar başladığı açıklandı. Şirket bir sonraki güncellemede bir düzeltme yayınlayacak.

Google Pixel Kullanıcıları, Android 11'de Kamera Uygulaması Çökmesini Bildirdi

Çoklu görev sorunlarına ve siyah ekran titremelerine ek olarak, Google'ın en son sisteminde kamera uygulamasının çöktüğüne dair raporlar var. Cihazını Android 11'e güncelleyen bir Pixel 3a kullanıcısı, güncellemeden sonra artık çektiği fotoğrafları saklayamayacağına işaret etti. Ek olarak, video moduna geçerken kamera uygulaması çöküyor.

Bir Pixel 2 kullanıcısı, iki gün önce Android 11'e güncelleme yapana kadar kamerasının çok iyi durumda olduğunu iddia ediyor. Kamera siyah bir ekran oluyor ya da uygulama hemen kapanıyor. Önbelleği boşaltmak veya telefonu yeniden başlatmak bu sorunu çözmez.

Şu an itibariyle, bu sorunun Google'ın en son sistemiyle ilişkili olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. Bir Google Pixel akıllı telefon kullanıcısının paylaşıma göre, Android 11 sisteminde vazgeçip yeniden Android 10 sistemine dönmesine rağmen, sorun ortadan kalkmadı.

Aynı zamanda fabrika ayarlarını sıfırlamak bile sistemini düzeltmediğini açıkladı. Şuan için sadece Pixel cihazlarda mevcut olan Android 11 güncellemesi belli başlı sorunlar ile ortaya çıkacağı belliydi. Ama açıklanan sorun, sistem ile ilgili değil de cihaz ile ilgili olabilir.