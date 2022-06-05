Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak telefonlar belli oldu - Son Dakika
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Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak telefonlar belli oldu

05.06.2022 20:38
Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak telefonlar belli oldu

OPPO, Haziran 2022 için ColorOS 12 güncelleme planını paylaştı. Peki bu ay hangi cihazlar ColorOS 12 güncellemesi alacak? İşte ayrıntılar...

Google'ın geçtiğimiz ay Android 13'ü tanıtmasıyla akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları hız kazandı. Halihazırda beta sürecinde bulunan yeni sürüm, yakın zamanda kararlı yapısıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan mevcut sürümlerin dağıtımı da devam ediyor. Son olarak OPPO, Haziran 2022 döneminde ColorOS 12 güncellemesi alacak modelleri paylaştı.

Haziran ayında ColorOS 12 güncellemesi alacak modeller

OPPO, haziranda Android 12 tabanlı ColorOS 12 güncellemesi alacak telefonları duyurdu. Buna kapsamda 2 model beta, 5 model ise kararlı sürümü almaya başlayacak. Aynı zamanda söz konusu planın kısıtlı bölgelerde geçerli olduğunu, ancak ilerleyen dönemlerde diğer pazarlara geleceğinin de bilgisini verelim.

Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak telefonlar belli oldu

ColorOS 12 beta güncellemesi alacak modeller

OPPO A77 5G tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

23 Haziran'dan itibaren:

OPPO Reno 7 Z 5G (Endonezya)

OPPO F21 Pro 5G (Hindistan)

ColorOS 12 kararlı sürüm alacak modeller

15 Haziran'dan itibaren:

OPPO Reno 7 5G (Hindistan)

OPPO A96 (Hindistan)

OPPO K10 (Hindistan)

28 Haziran'dan itibaren:

OPPO Reno 10x Zoom (Hindistan)

29 Haziran'dan itibaren:

OPPO A76 (Hindistan)

Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak telefonlar belli oldu

Bunun dışında an itibariyle ColorOS 12 güncellemesi almaya başlayan modeller şöyle;

OPPO Find X3 Pro 5G

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2 Pro Automobile Lamborghini Edition

OPPO Find X2

OPPO Reno 7 Pro 5G

OPPO Reno 6 Pro 5G

OPPO Reno 6 Pro 5G Diwali Edition

OPPO Reno 6 5G

OPPO Reno 6 Z 5G

OPPO Reno 5 Pro 5G

OPPO Reno 5 5G

OPPO Reno 5 Pro

OPPO Reno 5 Z 5G

OPPO Reno OPPO Reno 5

OPPO Reno 5 Marvel Edition

OPPO Reno 5 F

OPPO Reno 4 Pro 5G

OPPO Reno 4 Pro

OPPO Reno 4 Z 5G

OPPO Reno 4

OPPO Reno 4 F

OPPO Reno 3 Pro

OPPO Reno 3

OPPO F19 Pro+

OPPO F19 Pro

OPPO F19

OPPO F19s

OPPO F17 Pro

OPPO F17

OPPO A95

OPPO A94

OPPO A93

OPPO A74

OPPO A73 5G

OPPO A73

OPPO A54 5G

OPPO A53s 5G

OPPO A53

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? OPPO'nun ColorOS 12 güncellemesi için benimsediği politika nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak telefonlar belli oldu - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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SON DAKİKA: Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak telefonlar belli oldu - Son Dakika
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