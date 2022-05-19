Android 12 tabanlı MIUI 13 bir modele daha geliyor! - Son Dakika
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Android 12 tabanlı MIUI 13 bir modele daha geliyor!

19.05.2022 18:36
Android 12 tabanlı MIUI 13 bir modele daha geliyor!

Xiaomi, MIUI 13 arayüzünün dağıtımına devam ediyor. Son olarak bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesi aldı.

Xiaomi'nin ürün yelpazesi bir hayli geniş. Bu nedenle şirket, sürekli güncelleme haberleriyle karşımıza çıkıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Google'ın Android 13'ü tanıtmasıyla çalışmalarını hızlandıran üretici, önümüzdeki birkaç ay içerisinde MIUI 13 dağıtım sürecini tamamlamak istiyor. Son olarak bir modele daha Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi geliyor.

Redmi Note 9T MIUI 13 güncellemesi alıyor

Xiaomi, Global ROM'u çalıştıran Redmi Note 9T için MIUI 13 güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor. V12.5.8.0.RJEMIXM yapı numarasına sahip sürüm, Android 12'yi temel alıyor. Aynı zamanda güvenlik sorunlarını çözen Nisan 2022 güvenlik ekini beraberinde getiriyor.

Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi!

MIUI 13, ilk etapta mi Pilot kullanıcıların için yayınlanacağını belirtelim. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise bir süre sonra genel kullanıma açılacak. 2021'in başlarında tanıtılan akıllı telefon kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 ile çıkmıştı. Cihazın önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen MIUI 13.5 arayüzünü de alması muhtemel.

MIUI 13 güncellemesi

Redmi Note 9T teknik özellikleri

– Ekran: 6.53 inç, FHD+ çözünürlük, Gorilla Glass 5

– İşlemci: Dimensity 800U (7 nm)

– Bağlantı: 5G

– Bellek ve Depolama: 4 GB/ 64 GB ve 128 GB depolama

– Batarya: 5.000 mAh/ 18W

– Arka Kamera: 48 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel

– Ön Kamera: 13 Megapiksel

– İşletim Sistem: Android 11

Xiaomi'nin MIUI 13 ikinci parti planı:

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi! Xiaomi'den Türkiye'deki iki modele MIUI 13 güncellemesi! Xiaomi'den uygun fiyatlı model için Android 12 sürprizi! Xiaomi'den uygun fiyatlı model için Android 12 sürprizi!
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Android 12 tabanlı MIUI 13 bir modele daha geliyor! - Son Dakika


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