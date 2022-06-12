Android 13 Beta 3 sorunlarla geldi: Google, Beta 3.1'i yayınladı! - Son Dakika
Üye Girişi

Android 13 Beta 3 sorunlarla geldi: Google, Beta 3.1'i yayınladı!

12.06.2022 07:40
Android 13 Beta 3 sorunlarla geldi: Google, Beta 3.1'i yayınladı!

Google, beta kullanıcıları için 3 gün önce bir güncelleme sunmuştu. Ancak sürüm, sorunlardan dolayı Android 13 Beta 3.1 olarak güncellendi.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Google, kendine özgü işletim sistemini geliştirmeye devam ediyor. Bu bağlamda 8 Haziran günü Android 13 Beta 3'ü tanıttı. Ancak şirket, bazı pürüzlerden dolayı hemen harekete geçti ve sistemini Android 13 Beta 3.1 olarak güncelledi.

Güncelleme nedeni: "Android Beta Geri Bildirim sorunu"

3 gün önce çıkan Android 13 Beta 3, önceki sürümlere kıyasla çok fazla yenilik içermiyor. Öte yandan Google, selefinde yaşanan birçok sorunun giderildiğini belirterek yeni güncellemeyi kullanıcılarına indirmeyi tavsiye etmişti. Fakat Beta 3'te de küçük bir sorun tespit edildi.

Android 13 Beta 3 çıktı! İşte yenilikler

Google, dün "Android Beta Geri Bildirim uygulamasının bazı durumlarda kullanılamaması sorunu" nedeniyle Android 13 Beta 3.1 sürümünü yayınladı. Son sürüm, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro için şu anda kullanımda.

Android 13 Beta 3 sorunlarla geldi: Google, Beta 3.1'i yayınladı!

Android 13 Beta 3 programına dahil olan kullanıcılar, TPB3.220513.017.B1 yapı numarasına sahip Beta 3.1'i kısa sürede alabilirler, Ancak Beta 3 programına sahip olmak isteyenler şu yolu izleyerek programa kaydolabilirler.

Burayı tıklayarak Android Beta programına kaydolmak için ilgili siteye gidin.

Giriş yaptığını telefonla ilişkili Google hesabında oturum açın.

Uygun cihazlarınız seçeneğine ilerleyin.

Beta programına kaydettirmek istediğiniz cihazı bulun.

Kaydol butonuna tıklayın.

Kablosuz indirmeyi kabul etmek için telefonunuzdan onay verin.

Android 13 Beta 3 sorunlarla geldi: Google, Beta 3.1'i yayınladı!

Android 13 beta sürümünü yüklemek için aynı zamanda Android Flash Tool özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için de aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Burayı tıklayarak Android Flash Tool sitesine gidin.

Sitenin tarayıcınızda ADB'ye erişmesine izin verin.

Telefonunuzda Geliştirici Seçeneklerini etkinleştirin.

Geliştirici modunu nasıl etkinleştireceğinizi bilmiyorsanız yazının sonundaki videoyu izleyebilirsiniz.

Geliştirici seçeneklerinde USB Hata Ayıklamayı etkinleştirin.

Cihazınızda OEM Kilit Açmayı etkinleştirin.

Telefonunuzu bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

Açılır pencereden cihazı seçin ve betayı yüklemek için onaylayın.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Android 13 Beta 3 çıktı! İşte yenilikler Android 13 Beta 3 çıktı! İşte yenilikler İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Android 13 Beta 3 sorunlarla geldi: Google, Beta 3.1'i yayınladı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 07:44:18. #1.12#
SON DAKİKA: Android 13 Beta 3 sorunlarla geldi: Google, Beta 3.1'i yayınladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement