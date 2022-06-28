Android 13, emojilerle Easter Egg sürprizi yaptı!

Easter Egg, dijital ortamlarda, dizilerde ya da filmlerde gizlenmiş ögeleri temsil ediyor. İngilizce olarak Paskalya yumurtası olarak karşılık bulan bizim ise sürpriz yumurta olarak nitelendirebileceğimiz Easter Egg'ler programlara, yazılımlara ya da diğer ortamlarda sunulan eğlenceli içerikler olarak öne çıkıyor.

Android 13 telefonlara göz kırpmaya başladı

Android 13'ün üçüncü yamasında da yeni nesil işletim sisteminden ilk Easter Egg'leri ortaya çıktı. Fazla bir değişikliğin yer almadığı yamada asıl dikkat çeken detay Easter Egg'lerin bulunması oldu. Android 13 Beta 3.3 sürümü ile birlikte gelen Easter Egg emojileri oldukça eğlenceli görünüyor.

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Android 13'ün gittikçe yaklaştığının da habercisi olan sürpriz yumurtalar saat tam 13.00 yapıldığında kendisini gösteriyor. İlk etapta sadece renkli baloncuklar ile kendisini gösteren Easter Egg'in üzerinde çıkan 13 sayısının etrafında parmağınızla bir tur attığınızda ise asıl eğlence ortaya çıkıyor.

Bu dakikadan sonra ekranda çıkan baloncuklar birer birer emojilere dönüşmeye başlıyor. Parmağınızı döndürmeye devam ettiğinizde ise ekranda farklı emojiler beliriyor. Her Easter Egg farklı bir setten oluşan emoji grubuna ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden işlemi tekrar yaptığınızda farklı emojilerle karşılaşıyorsunuz.

Android 13'te yer alan Easter Egg'de 14 tane farklı emoji grubuna yer verilmiş. Bu emojiler arasında Meyve, Kedi emojileri, Surat emojileri, Kalpler, Uzay, Ay, Su canlıları, Maymunlar, Burçlar, Saatler, Çiçekler, Kaplumbağa ve kral tacı simgeleri yer alıyor. 14 rakamıyla ise Android 14'e şimdiden atıfta bulunuluyor.

Bu Easter Egg'lere ulaşmak için telefonunuzda Android 13 Beta sürümünün kurulu olması gerektiğini hatırlatalım. Telefonunuzda bu sürümün kurulu olup olmadığına ise Ayarlar-Telefon Hakkında-Android Sürümü adımları ile kontrol edebilirsiniz.

Android 13 Beta sürümleri kullanılmaya başlanmış olsa da yeni sistemin tam anlamıyla çıkması için Aralık ayını beklememiz gerekiyor. Android 13 ilk olarak 2022 Aralık ayında Samsung ve OnePlus markalı telefonlara gelecek.

Peki siz Android 13 ve Easter Egg emojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.