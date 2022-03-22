Android 13 Güncellemesi Alacak Galaxy Cihazlar Açıklandı - Son Dakika
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Android 13 Güncellemesi Alacak Galaxy Cihazlar Açıklandı

22.03.2022 05:31
Android 13 Güncellemesi Alacak Galaxy Cihazlar Açıklandı

Android 12 güncellemesinin bir üst sürümü olan Android 13 yazılımı birçok kişi tarafından yakından izleniyor. Android 13 güncellemesi hayata geçtiği zaman bu yazılımı alacak Galaxy cihazlar açıklandı.

Google, Android 12 güncellemesi üzerinde yoğun bir tempoda çalışmıştı. Güncelleyi, sırasıyla test aşamalarında kullanıma sunmuş ve hataları hızlı bir şekilde düzeltmişti.

Şirketin bu güncelleme üzerinde nasıl çalıştığını göz önünde bulundurarak, Android'in bir sonraki sürümünün nasıl bir aşamadan geçeceği ortadadır.

Bununla birlikte, yeni bir Samsung Galaxy cihazı satın aldıysanız veya bir süredir kullanıyorsanız, Android 13'ü alıp almayacağınızı merak ettiğinizi düşünüyoruz.

Samsung, güncelleme ve yazılım desteği ile her zaman ön plana çıkmıştır. Bu yazılım desteği, orta ve üst düzey akıllı telefonlarda beş yıla çıktığı bildirilmişti.

Android 13 Güncellemesi Alacak Galaxy Cihazlar Açıklandı

Bununla birlikte, Android 13 güncellemesi için gereken tüm Samsung Galaxy cihazlarının bir listesini sizler ile paylaşıyoruz. Ancak bu listenin resmi bir liste olmadığını belirtmekte fayda var.

Galaxy S serisi

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Not serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12/ A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

YORUMLAR
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Kaynak: Tekmoloji

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