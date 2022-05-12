Android 13 güncellemesi alacak telefonlar - Son Dakika

Google I/O 2022 etkinliğinde uzun süredir beklenilen Android 13 işletim sistemini resmen duyurdu ve kullanıcılara sunacağı yenilikleri detaylı bir şekilde anlattı. Daha önce Developer Preview yani Geliştirici Önizlemesi sürümleri kullanıcılara sunulan Android 13'ün ikinci beta sürümü bu etkinlik sonrasında geliştiricilere sunuldu. Bizde Android 13 güncellemesi alacak telefonlar ile karşınızdayız.
Telefon üreticilerinin büyük bölümü henüz Android 13 güncellemesini vereceği telefonlar konusunda bir açıklama yapmadı. Listeyi oluştururken firmalara yakın kaynakların yaptığı paylaşımları ve markaların verdikleri güncelleme sözlerini dikkate aldık.
Android 13 Beta
Bu nedenle sahip olduğunuz telefonun listede olmaması, güncelleme almayacağı anlamına gelmiyor. İlerleyen günlerde yapılan bir duyuru ile cihazının güncelleme listesine eklenebilir. Eğer yeni piyasaya sürülen bir telefona sahipseniz, büyük ihtimalle Android 13 güncellemesini alacaksınız.
3 yıl veya daha önce piyasaya sürülen bir telefon kullanıyorsanız, güncelleme ihtimali epey düşüyor.
Android 13 güncellemesi alan telefonlar (Beta)
Android 13 güncellemesi alan diyoruz, zira aşağıda yer alan 10'a yakın telefon şu anda Google'ın test programı içerisinde yer alıyor. Google Pixel modelleri ile benzer şekilde bu telefonlara şu anda Android 13 Beta sürümünü yükleyerek test etmeye başlayabiliyorsunuz.
Asus Zenfone 8
Lenovo Tab P12 Pro
OnePlus 10 Pro
Oppo Find X5 Pro
Realme GT2 Pro
Sharp Aquos Sense 6
Tecno Camon 19 Pro 5G
Vivo X80 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
ZTE Axon 40 Ultra
Android 13 çıktığında daha doğrusu final sürümü yayınlandığında, öncelik bu modellerde olacaktır.
Android 13 güncellemesini alacak cihazların başında, her zaman olduğu gibi Google Pixel serisi telefonlar yer alıyor. Şu anda Android 13'ün test edildiği bu telefonlar, güncellemeyi ilk olarak alacak.
Pixel 6 Pro
Pixel 6
Pixel 5a 5G
Pixel 5
Pixel 4a (5G)
Pixel 4a
Pixel 4 XL
Pixel 4
Android 13 güncelleme listesi: Samsung
Dünyanın en büyük telefon üreticisi olan Samsung güncelleme konusunda son yıllarda kullanıcıların yüzünü güldüren adımlar atıyor. Bu kapsamda Android 13 alacak Samsung telefonlar listesinde yer alan ilk modeller şu şekilde;
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Samsung Galaxy S22+ 5G
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21+ 5G
Samsung Galaxy S21 FE 5G
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S10 5G
Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy A73
Samsung Galaxy A53
Samsung Galaxy A33
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A52
Samsung Galaxy A72
Samsung Galaxy A51 5G
Samsung Galaxy A71 5G
Samsung Galaxy A90 5G
Galaxy Z Fold3
Galaxy Z Flip3
Samsung Galaxy Z Fold2 5G
Samsung Galaxy Z Fold2
Samsung Galaxy Z Flip 5G
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Fold 5G
Samsung Galaxy Fold
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8 Ultra
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G
Samsung Galaxy Tab S7+
Samsung Galaxy Tab S7 5G
Samsung Galaxy Tab S7
Samsung Galaxy Tab S6 5G
Samsung Galaxy Tab S6
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Note 20 5G
Samsung Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Samsung Galaxy Note 10+
Samsung Galaxy Note 10 5G
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Xiaomi
Diğer telefon üreticileri ile benzer şekilde Xiaomi henüz güncelleme alacak cihazların listesini resmi olarak yayınlamadı. Ancak çeşitli kaynaklardan sızdırılan bilgiler ve güncelleme sözleri dikkate alındığında ortaya çıkan liste şu şekilde;
Mi 10S
Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, mi 11X, 11X Pro
Xiaomi 11i/ Hypercharge, 11T/ Pro
Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
Xiaomi 12S, 12S Pro
Xiaomi 12, 12 Pro,
12 Lite, 12X, 12X (Hindistan), 12X Pro (Hindistan)
Xiaomi MIX 4
Xiaomi MIX FOLD/ FOLD 2
CIVI/ CIVI S
Xiaomi Pad 5 Serisi
Android 13 Xiaomi
Redmi
Redmi 10/ Prime/ 2022/ Prime 2022, 10 5G/ Prime+ 5G
10C/ Redmi 10 (Hindistan)
Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
Note 10T/10 5G
Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G
Note 11 Pro/ Pro+/ 11E Pro
Note 11T/11 5G/4G
Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S
Redmi K50/Pro/Gaming
Poco
POCO F3/GT
X3 GT/ X3 Pro
POCO F4/Pro/GT
M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4 Pro 4G
POCO M4 5G
LG
Akıllı telefon pazarında çok ciddi kan kaybeden ve ülkemiz başta olmak üzere birçok pazardan çekilen LG sınırlı sayıda telefon üretmeye devam ediyor. LG'nin Android 13 güncelleme planı Kore ve Almanya internet sitelerinde açıklandı. Şimdilik kesinleşen telefonlar şu şekilde;
LG Wing
LG Velvet
LG Velvet LTE
Sony
Sony, LG ile benzer şekilde birçok pazardan çekilmiş olsa da, özellikle video yetenekleri konusunda dikkat çeken telefonlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.
Sony Xperia Pro-I
Sony Xperia 10 III Lite
Sony Xperia 1 III
Sony Xperia 5 III
Sony Xperia 10 III
– Android 13 güncellemesi alacak telefonlar listemizde kullandığınız bir cihaz var mı? Hangi telefona sahipsiniz ve güncelleme bekliyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
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