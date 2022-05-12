Android 13 güncellemesi alacak telefonlar - Son Dakika

Google I/O 2022 etkinliğinde uzun süredir beklenilen Android 13 işletim sistemini resmen duyurdu ve kullanıcılara sunacağı yenilikleri detaylı bir şekilde anlattı. Daha önce Developer Preview yani Geliştirici Önizlemesi sürümleri kullanıcılara sunulan Android 13'ün ikinci beta sürümü bu etkinlik sonrasında geliştiricilere sunuldu. Bizde Android 13 güncellemesi alacak telefonlar ile karşınızdayız.

Telefon üreticilerinin büyük bölümü henüz Android 13 güncellemesini vereceği telefonlar konusunda bir açıklama yapmadı. Listeyi oluştururken firmalara yakın kaynakların yaptığı paylaşımları ve markaların verdikleri güncelleme sözlerini dikkate aldık.

Android 13 Beta

Bu nedenle sahip olduğunuz telefonun listede olmaması, güncelleme almayacağı anlamına gelmiyor. İlerleyen günlerde yapılan bir duyuru ile cihazının güncelleme listesine eklenebilir. Eğer yeni piyasaya sürülen bir telefona sahipseniz, büyük ihtimalle Android 13 güncellemesini alacaksınız.

3 yıl veya daha önce piyasaya sürülen bir telefon kullanıyorsanız, güncelleme ihtimali epey düşüyor.

Android 13 güncellemesi alan telefonlar (Beta)

Android 13 güncellemesi alan diyoruz, zira aşağıda yer alan 10'a yakın telefon şu anda Google'ın test programı içerisinde yer alıyor. Google Pixel modelleri ile benzer şekilde bu telefonlara şu anda Android 13 Beta sürümünü yükleyerek test etmeye başlayabiliyorsunuz.

Asus Zenfone 8

Lenovo Tab P12 Pro

OnePlus 10 Pro

Oppo Find X5 Pro

Realme GT2 Pro

Sharp Aquos Sense 6

Tecno Camon 19 Pro 5G

Vivo X80 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

ZTE Axon 40 Ultra

Android 13 çıktığında daha doğrusu final sürümü yayınlandığında, öncelik bu modellerde olacaktır.

Google

Android 13 güncellemesini alacak cihazların başında, her zaman olduğu gibi Google Pixel serisi telefonlar yer alıyor. Şu anda Android 13'ün test edildiği bu telefonlar, güncellemeyi ilk olarak alacak.

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a 5G

Pixel 5

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 4 XL

Pixel 4

Android 13 güncelleme listesi: Samsung

Dünyanın en büyük telefon üreticisi olan Samsung güncelleme konusunda son yıllarda kullanıcıların yüzünü güldüren adımlar atıyor. Bu kapsamda Android 13 alacak Samsung telefonlar listesinde yer alan ilk modeller şu şekilde;

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A90 5G

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy Fold

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7 5G

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10 5G

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Xiaomi

Diğer telefon üreticileri ile benzer şekilde Xiaomi henüz güncelleme alacak cihazların listesini resmi olarak yayınlamadı. Ancak çeşitli kaynaklardan sızdırılan bilgiler ve güncelleme sözleri dikkate alındığında ortaya çıkan liste şu şekilde;

Mi 10S

Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, mi 11X, 11X Pro

Xiaomi 11i/ Hypercharge, 11T/ Pro

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S, 12S Pro

Xiaomi 12, 12 Pro,

12 Lite, 12X, 12X (Hindistan), 12X Pro (Hindistan)

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD/ FOLD 2

CIVI/ CIVI S

Xiaomi Pad 5 Serisi

Android 13 Xiaomi

Redmi

Redmi 10/ Prime/ 2022/ Prime 2022, 10 5G/ Prime+ 5G

10C/ Redmi 10 (Hindistan)

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G

Note 11 Pro/ Pro+/ 11E Pro

Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming

Poco

POCO F3/GT

X3 GT/ X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

POCO M4 5G

LG

Akıllı telefon pazarında çok ciddi kan kaybeden ve ülkemiz başta olmak üzere birçok pazardan çekilen LG sınırlı sayıda telefon üretmeye devam ediyor. LG'nin Android 13 güncelleme planı Kore ve Almanya internet sitelerinde açıklandı. Şimdilik kesinleşen telefonlar şu şekilde;

LG Wing

LG Velvet

LG Velvet LTE

Sony

Sony, LG ile benzer şekilde birçok pazardan çekilmiş olsa da, özellikle video yetenekleri konusunda dikkat çeken telefonlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Sony Xperia Pro-I

Sony Xperia 10 III Lite

Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 10 III

– Android 13 güncellemesi alacak telefonlar listemizde kullandığınız bir cihaz var mı? Hangi telefona sahipsiniz ve güncelleme bekliyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.