Android 13 Kullanıcılarına Yeni Bir Dil Desteği Sunacak! - Son Dakika
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Android 13 Kullanıcılarına Yeni Bir Dil Desteği Sunacak!

29.08.2022 22:35
Android 13 Kullanıcılarına Yeni Bir Dil Desteği Sunacak!

Google, Android 13'ü bu yılın başlarında I/O 2022'de duyurdu ve yakında akıllı telefonlarda müşterilerin kullanımına sunulacak.

Android 13 güncellemesi şu an için sadece Google markasına ait olan Pixel cihazlarından kullanılabilmektedir.

Şirket, yakın zamanda birçok marka için Andorid 13 güncellemesini aktif hala getirecektir.

Pixel telefon kullanıcılarının Andorid 13 güncellemesi ile ilgili kullanıcı yorumları da diğer akıllı telefonlar için bilgi vermektedir.

Özellik sayesinde, kullanıcıların akıllı telefonlarında birçok seçenek ve özelleştirme alacağı anlamına gelmektedir.

Android 13 Kullanıcılarına Yeni Bir Dil Desteği Sunacak!

Android 13 Kullanıcılarına Yeni Bir Dil Desteği Sunacak!

Google, Android 13'ün ayrıntılarını ve kodunu zaten paylaştı ve markalar, ilgili Android 13 beta sürümlerini de kullanıma sundu.

Bildiğiniz gibi, Android 13 şu anda belirli Samsung Galaxy telefonlarında ve Pixel 4a ile en yeni Pixel 6a'yı içeren Google Pixel serisinde mevcuttur.

Gözümüze çarpan özelliklerden biri de her uygulamanın dilini değiştirebilme yeteneğidir. Bu doğru, hepsi için bir tane kullanmak yerine her uygulama için tercih edilen dili değiştirebilirsiniz. Bir Samsung (Android 13 destekli) akıllı telefonunuz var ise nasıl çalıştığını anlatacağız.

Android 13 Kullanıcılarına Yeni Bir Dil Desteği Sunacak!

Samsung Telefonlarda Her Uygulama İçin Dil Nasıl Değiştirilir

Samsung telefonunda Ayarlar'a gidin

Genel Yönetim'e gidin ve üzerine tıklayın

Uygulama Dillerini Seçin

Listeden dilini değiştirmek istediğiniz herhangi bir uygulamayı seçin

Uygulamanın ayarları değiştireceği dili ve bölgeyi seçin

Şimdi uygulama size içeriği seçilen dilde gösterecek

Ayar yalnızca Android 13'te mevcuttur, ancak Google'ın bunu eski Android sürümleri için de sunmanın bir yolunu bulabileceği konuşuluyor.

Sonuçta, birden fazla dilde konuşan birçok insan var ve onlar için bu özellik gerçekten faydalı olabilir.

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Kaynak: Tekmoloji

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