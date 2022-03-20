Android 13, PC'lerde Görev Çubuğu ve Çoklu Pencere Özelliği Getiriyor - Son Dakika

Google, uzun zamandır büyük ekranlı cihazlara Android güncellemesi getirme konusunda biraz ağır davranıyordu.

En son Android 12.1 güncellemesini tabletler ve katlanabilir cihazlar için ek bir güncelleme olarak piyasaya sürüldü.

Gelecekte Android 13 güncellemesi, özellikle masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çalışan Android için yeni arayüz ayarlarıyla bu sorunun üzerine çalışma yürütüyor.

Android yazılımı çoğu zaman, Chrome OS ve Windows'taki yerleşik çalışma zamanlarının dışında, bilgisayarlarda inanılmaz derecede yaygın değildir. Ancak bu, Google'ın Android 13'teki PC deneyimine birkaç iyileştirme eklemesini engellemiyor.

Android 13, PC'lerde Görev Çubuğu ve Çoklu Pencere Özelliği Getiriyor

Android 12.1 ile eklenen uygulama görev çubuğunun artık sağ tarafında bildirimler panelini açma ve hızlı ayarlar için butonlar yer alıyor.

Yeni PC tasarımı, ekranın alt kısmındaki hızlı ayarlar ve bildirimler ile Android 3.0 Honeycomb ve bazı 4.x sürümlerinin tasarımına çok daha yakın olduğu bildirildi. Ancak, Android'in bu önceki sürümleri, tüm açık uygulamalarınızı görev çubuğunda göstermiyordu. Ayrıca, PC'lerde Android 13, ekranın üst kısmında, hızlı ayarlara ve bildirimlere de erişilebildiği bir durum çubuğuna sahiptir.

Android 13 Developer Preview 2, görünüşe göre tüm uygulamaları tüm ekranı kaplayacak şekilde genişletmek yerine varsayılan olarak serbest biçimli çoklu pencere modunda açar.

Google'ın 7.0 Nougat'ın piyasaya sürülmesinden bu yana Android'de çoklu pencere desteği mevcuttur, ancak uygulamaları çoklu pencere modunda açmak hala Geliştirici seçeneklerine girmeye veya ana ekran başlatıcınızı Görev Çubuğu gibi üçüncü taraf uygulamalara ayarlamayı gerektirir.

Yeni değişiklikler, resmi olmayan Android x86 dağıtımı gibi, PC'lerde Android çalıştıran kişiler için kesinlikle yararlı olacaktır, ancak bu tasarım öğelerinin sonunda büyük tabletlerde de görüneceği bildiriliyor.

Samsung'un kendi DeX arayüzü işlevsel bir alternatif olsa da, PC'lere yönelik tasarım değişikliklerinden kesinlikle faydalanabilecek olan 14,6 inçlik devasa Galaxy Tab S8 Ultra'yı piyasaya sürdü.