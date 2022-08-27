Asus Zenfone 9 için Android 13 beta müjdesi!

Rekabetin üst düzey olduğu akıllı telefon dünyasında kendine has bir kitleye ulaşan Asus, özellikle ROG serisyle popülerliğini arttırdı. Oyun odaklı modelleriyle adından söz ettiren şirket geçtiğimiz ay Asus Zenfone 9 modelini tanıttı.
Asus Zenfone 9 Android 13 beta programı duyuruldu
Geçtiğimiz ay kutudan Android 12 ile birlikte gelen Asus Zenfone 9 modelinin kısa süre içinde Android 13 desteği alacağı söylenmişti. Şirket sözünü tuttu ve harekete geçti. Bu bağlamda Asus, Zenfone 9 için Android 13 beta programını yayınladı.
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Asus modeline sahip olup programa katılmak isteyenler Ayarlar > Sistem > Sistem güncelleme menüsüne gidip sağ üst köşedeki dişli çark simgesine tıklamaları gerekiyor. Ardından çıkan menüde "Beta Test Programına Kaydol" seçeneğine tıklayarak beta programına başvuru tamamlanıyor. Başvuru kabul edildiğinde ise e-posta ile bilgilendiriliyorsunuz.
Asus Zenfone 9 özellikleri
800 nit parlaklık/ 1,100 nit en yüksek parlaklık 60-120Hz adaptif ekran tazeleme hızı, 240Hz touch sampling HDR10+ desteği, Gorilla Glass Victus korumaİşlemciQualcomm Snapdragon 8+ Gen 1GPUAdreno 730RAM8GB/16GB LPDDR5Depolama128GB/256GB – UFS 3.1 – microSD card desteği yokBatarya4,300mAh pil- 30W hızlı şarjKameraArka: – 50MP Sony IMX766 (ƒ/1.9, 1/1.56-inç sensor, 1µm pixel, 6 eksenli gimbal stabilizasyonu + EIS, 2×2 OCL PDAF – 12MP Sony IMX363 ƒ/2.2, 1/2.55-inç sensor, 113 derece geniş açı, Ön: – 12MP Sony IMX663, ƒ/2.45, 1/2.93-inç sensor,Video8K -24fps 4K -30/60/120fps 1080p -30/60/240fps 720p -480fpsSesStereo hoparlörler, 3.5mm kulaklık girişi, AptX,GüvenlikGüç tuşunda parmak izi butonuKasa özellikleriIP68 sertifikalı, Polymer arka kapakGirişlerÇift SIM/ USB-CBağlantı seçenekleriWi-Fi 6E, 5G, LDAC BluetoothYazılımAndroid 12, Zen UI, iki yıl Android sürüm güncellemesiTasarım ve boyutlar146.5×68.1×9.1 mm 169gRenklerMidnight Black, Moonlight White, Starry Blue, Sunset RedKutu içeriğiUSB-C kablosu, adaptör, kılıf, SIM yuvası çıkartıcı, kullanım kılavuzları Android 13 özellikleri Android 13 Material You dizaynıyla geliyor. Yenilenen medya kontrolü ve kilit ekranında müzik arayüzü Google Wallet (Cüzdan) uygulaması tanıtıldı. Uygulama özelinde dil seçeneği belirleme geldi. Kullanıcılar simge teması ve rengini değiştirebiliyor. Akıllı saat ile Acil SOS gönderilebilecek. Kilit Ekranı'nda saat arayüzleri arasında geçiş sağlanabiliyor. Yeni Güvenlik ve Gizlilik özellikleri Uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliği (Google Mesajlar) Cihazlar arası medya paylaşma özelliği getirildi. Uygulamalar arası medya taşıyan Fotoğraf Seçici özelliği geldi. İşletim sistemine Fast Pair (Hızlı eşleşme) dahil edildi. Uyku Vakti modu ile sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak. Çince ve Japonca gibi diller için metin dönüştürme API'si getirildi. Makine öğrenimi ve yapay zeka özellikleri geliştirildi. Arayüz üreticileri için daha iyi entegrasyon sağlandı. Bildirim izinleri güncellendi. Mevcut Android 12 özellikleri iyileştirildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Asus Zenfone 9 için Android 13 beta müjdesi! - Son Dakika
Ekran5.9 inç AMOLED, 2400×1080 çözünürlük, 20: 9, 445ppi
800 nit parlaklık/ 1,100 nit en yüksek parlaklık
60-120Hz adaptif ekran tazeleme hızı, 240Hz touch sampling
HDR10+ desteği, Gorilla Glass Victus korumaİşlemciQualcomm Snapdragon 8+ Gen 1GPUAdreno 730RAM8GB/16GB LPDDR5Depolama128GB/256GB – UFS 3.1 – microSD card desteği yokBatarya4,300mAh pil- 30W hızlı şarjKameraArka:
– 50MP Sony IMX766 (ƒ/1.9, 1/1.56-inç sensor, 1µm pixel, 6 eksenli gimbal stabilizasyonu + EIS, 2×2 OCL PDAF
– 12MP Sony IMX363 ƒ/2.2, 1/2.55-inç sensor, 113 derece geniş açı,
Ön:
– 12MP Sony IMX663, ƒ/2.45, 1/2.93-inç sensor,Video8K -24fps
4K -30/60/120fps
1080p -30/60/240fps
720p -480fpsSesStereo hoparlörler, 3.5mm kulaklık girişi, AptX,GüvenlikGüç tuşunda parmak izi butonuKasa özellikleriIP68 sertifikalı, Polymer arka kapakGirişlerÇift SIM/ USB-CBağlantı seçenekleriWi-Fi 6E, 5G, LDAC BluetoothYazılımAndroid 12, Zen UI, iki yıl Android sürüm güncellemesiTasarım ve boyutlar146.5×68.1×9.1 mm
169gRenklerMidnight Black, Moonlight White, Starry Blue, Sunset RedKutu içeriğiUSB-C kablosu, adaptör, kılıf, SIM yuvası çıkartıcı, kullanım kılavuzları
Android 13 özellikleri
Android 13 Material You dizaynıyla geliyor.
Yenilenen medya kontrolü ve kilit ekranında müzik arayüzü
Google Wallet (Cüzdan) uygulaması tanıtıldı.
Uygulama özelinde dil seçeneği belirleme geldi.
Kullanıcılar simge teması ve rengini değiştirebiliyor.
Akıllı saat ile Acil SOS gönderilebilecek.
Kilit Ekranı'nda saat arayüzleri arasında geçiş sağlanabiliyor.
Yeni Güvenlik ve Gizlilik özellikleri
Uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliği (Google Mesajlar)
Cihazlar arası medya paylaşma özelliği getirildi.
Uygulamalar arası medya taşıyan Fotoğraf Seçici özelliği geldi.
İşletim sistemine Fast Pair (Hızlı eşleşme) dahil edildi.
Uyku Vakti modu ile sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak.
Çince ve Japonca gibi diller için metin dönüştürme API'si getirildi.
Makine öğrenimi ve yapay zeka özellikleri geliştirildi.
Arayüz üreticileri için daha iyi entegrasyon sağlandı.
Bildirim izinleri güncellendi.
Mevcut Android 12 özellikleri iyileştirildi.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Asus Zenfone 9 için Android 13 beta müjdesi! - Son Dakika