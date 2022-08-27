Asus Zenfone 9 için Android 13 beta müjdesi!

Rekabetin üst düzey olduğu akıllı telefon dünyasında kendine has bir kitleye ulaşan Asus, özellikle ROG serisyle popülerliğini arttırdı. Oyun odaklı modelleriyle adından söz ettiren şirket geçtiğimiz ay Asus Zenfone 9 modelini tanıttı.

Asus Zenfone 9 Android 13 beta programı duyuruldu

Geçtiğimiz ay kutudan Android 12 ile birlikte gelen Asus Zenfone 9 modelinin kısa süre içinde Android 13 desteği alacağı söylenmişti. Şirket sözünü tuttu ve harekete geçti. Bu bağlamda Asus, Zenfone 9 için Android 13 beta programını yayınladı.

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Asus modeline sahip olup programa katılmak isteyenler Ayarlar > Sistem > Sistem güncelleme menüsüne gidip sağ üst köşedeki dişli çark simgesine tıklamaları gerekiyor. Ardından çıkan menüde "Beta Test Programına Kaydol" seçeneğine tıklayarak beta programına başvuru tamamlanıyor. Başvuru kabul edildiğinde ise e-posta ile bilgilendiriliyorsunuz.

Asus Zenfone 9 özellikleri