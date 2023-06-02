Android 14'te Pil Sağlığı Özelliği Yer Alacak

Apple, 2018 yılında yayınladığı iOS 11.3 sürümüyle kullanıcılarına pil sağlığı özelliğini getirmişti. Kullanıcılar, bu özellikle birlikte bataryalarıyla ilgili bilgileri inceleyip; ömürlerinin ne kadar süreceğine kadar görebiliyordu. Şimdi bu özelliğin, Android işletim sistemine de geleceği duyuruldu.

İLERLEYEN DÖNEMDE YAYGINLIĞI ARTACAK

Sammobile'da yer alan habere göre, Android 14'te batarya yönetimi ve detaylı pil sağlığı istatistikleri de yer alacak. Yeni özellik şimdilik Android 14 Beta 2 işletim sistemi yüklü olan Pixel cihazlarda kullanılabilecek.

Kullanıcıların telefon bataryalarıyla ilgili bilgileri daha sağlıklı incelemesini sağlayacak özelliğin ilerleyen dönemlerde Samsung, Xiaomi gibi diğer markaların cihazlarına da gelmesi bekleniyor.