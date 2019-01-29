Son Dakika Haberleri: Android'den İphone'a Whatsapp Verileri Nasıl Taşınır?

Android'den İphone'a Whatsapp Verileri Nasıl Taşınır?

2 saat önce

Videoda bahsi geçen Android ve iOS cihazları arasında WhatsApp transferi yapabileceğiniz dr.fone - Restore Social App indirmek için; http://bit.ly/2QJno4528 Ocak 2019 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında SENCFJ kodunu kullanarak dr.fone uygulamasına % 20 indirimle sahip olabilirsiniz.

Videoda bahsi geçen Android ve iOS cihazları arasında WhatsApp transferi yapabileceğiniz dr.fone - Restore Social App indirmek için; http://bit.ly/2QJno45

28 Ocak 2019 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında SENCFJ kodunu kullanarak dr.fone uygulamasına % 20 indirimle sahip olabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:00 Kaynak: Youtube

28 Şubat, Ekonomi, Güncel
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