Android'den İphone'a Whatsapp Verileri Nasıl Taşınır?
2 saat önce
Videoda bahsi geçen Android ve iOS cihazları arasında WhatsApp transferi yapabileceğiniz dr.fone - Restore Social App indirmek için; http://bit.ly/2QJno4528 Ocak 2019 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında SENCFJ kodunu kullanarak dr.fone uygulamasına % 20 indirimle sahip olabilirsiniz.
Videoda bahsi geçen Android ve iOS cihazları arasında WhatsApp transferi yapabileceğiniz dr.fone - Restore Social App indirmek için; http://bit.ly/2QJno45
28 Ocak 2019 - 28 Şubat
2019 tarihleri arasında SENCFJ kodunu kullanarak dr.fone uygulamasına % 20 indirimle sahip olabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:00 Kaynak: Youtube
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