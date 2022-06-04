Android Auto artık kullanılamayacak! İşte tepki çeken karar

Eğer pek yeni olmayan bir otomobil kullanıyorsanız, aracınızda Android Auto'ya erişmek için telefonunu kullananlardan olabilirsiniz. Google, araç içi navigasyonunda Android olmayan araçlar için Android Auto for phone screens adında faydalı bir uygulama sunuyordu. Milyonlarca insanın kullandığı faydalı uygulama için çok tepki çekecek bir açıklama geldi.

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Android Auto telefon ekranında kullanılamayacak

Araç içi navigasyon sisteminde Android Auto olmayan araç sahipleri, telefonunun ekranını Android Auto arayüzüne çeviren uygulama ile basit bir çözüme sahip oluyordu. Play Store'daki istatistiğe göre bu çözümü sağlayan Android Auto for phone screens uygulaması 5 milyondan fazla kez indirilmişti. Google'ın bazı kullanıcılara gönderdiği bildirim, uygulamanın yakında kullanılamaz hale geleceğini haber veriyor.

Bu bildirim, Android 10 yüklü Huawei P30 Lite kullanan bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Paylaşımla birlikte diğer kullanıcılar da bu bildirimi aldığını söyleyince durum anlaşıldı. Görünüşe göre Google, Android desteklemeyen araçlara çözüm olan uygulamayı kaldırıyor.

Bu uygulamanın kaldırılacağına dair söylentiler zaten uzun süredir aramızdaydı. Android 12 ile pek stabil çalışmayan uygulamada bir şeylerin bozuk olduğu belliydi. Google sadece ağzındaki baklayı çıkarmış oldu ve milyonlarca kullanıcı, Android destekli bir araba almak zorunda kalacak. Elbette sadece araç içi navigasyonu değiştirmek de çözüm olabilir. Ancak bu da her araç ile uyum sağlayamıyor ve fabrika çıkışlı navigasyon kadar iyi olamıyor.

Google'ın ilerleyen zamanlarda aynı amaca hizmet eden başka bir uygulama çıkarıp çıkarmayacağını zamanla göreceğiz. Ancak şimdilik, navigasyonu telefonuyla kullananların başka bir çözüm araması en mantıklısı gibi duruyor. Yine de, uygulamanın fişi henüz çekilmediği için kullanmaya devam edebilirsiniz.