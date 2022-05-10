Android'den iPhone'a Rehber Aktarma [2022 – Güncel] - Son Dakika

Akıllı telefon kullanıcılarının şu anda tercih edebileceği 2 farklı işletim sistemi bulunuyor. Bunlardan ilki, Google tarafından açık kaynaklı bir şekilde geliştirilen Android. İkincisi ise Apple tarafından yalnızca iPhone modellerinde kullanılabilen iOS. Peki Android akıllı telefon kullanıcıları iPhone'a geçiş yaptıklarında rehber aktarma işlemini en kolay ve güvenli şekilde nasıl yapabilir?

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Android'den iPhone'a rehber aktarma – Tüm adımlar

Android akıllı telefondan iPhone'a geçiş yaparken yalnızca rehber aktarma değil, aynı zamanda tüm verilerinizi aktarabilirsiniz. Üstelik Apple tarafından geliştirilen iOS'e Taşı uygulamasını cihazınıza kurarak bunu 3. parti geliştiricilerin uygulamalarına gerek kalmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Bu işleme başlamadan önce kontrol etmeniz gereken bazı önemli ayarlar bulunuyor. İlk olarak Android cihazınızda Wi-Fi bağlantısının açık olduğundan emin olun. Daha sonra iPhone'u ve eski telefonunuzu şarja takın. Bu sayede uzun sürebilecek işlemler sırasında herhangi bir kesinti yaşanmayacağından emin olabilirsiniz.

Eğer bir Micro SD kart kullanıyorsanız bu aygıtın da eski telefonunuza takılı ve çalışır halde olduğundan emin olun. Son olarak ise Chrome tarayıcısındaki verilerinizi de eğer aktarmak istiyorsanız bu uygulamanın son sürümüne güncelleyin. Gerekli kontrolleri yaptıysanız rehber ve veri aktarma işlemi için 2. sayfadaki adımları takip edin.

Android cihazınıza iOS'e Taşı uygulamasını indirin.

iPhone üzerinde kurulum ekranında Uygulamalar ve Veriler seçeneğine dokunun

Ardından Android'deki verileri taşı seçeneğini tıklayın.

Eski cihazınızdan iOS'e Taşı uygulamasını açın.

iPhone üzerinde sizinle paylaşılacak tek seferlik kodu Android cihazınıza girin.

iPhone geçici bir Wi-Fi ağı kuracak.

Android cihazınız size bu ağa bağlanmak istiyor musunuz diye sorduğunda Bağlan'ı tıklayın.

Karşınıza Verileri Aktar sayfası gelecek. Burada aktarmak istediğiniz verileri seçin.

Kişiler, mesaj geçmişi, kamera fotoğrafları ve videoları, fotoğraf albümleri, dosyalar ve klasörler, erişilebilirlik ayarları, ekran ayarları, web yer işaretleri, e-posta hesapları ve takvimleri seçebilirsiniz.

Dosya boyutuna göre aktarım dakikalar veya saatler sürebilir.

iPhone'unuz üzerindeki yükleme çubuğu dolduğunda Android cihazınız üzerinden Bitti seçeneğine dokunun.

iPhone üzerinde ise Sürdür seçeneğine tıklayın.

Bu noktadan sonra yeni bir iPhone kurulumu yapılmış gibi ilerleyebilir ve istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.

Son olarak, müzikler, kitaplar ve PDF'ler veri aktarımı listesinde bulunmuyor. Bu sebeple elle taşınması gerekiyor.

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