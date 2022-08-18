Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar - Son Dakika
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Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar

18.08.2022 23:56

Cep telefonunda Android işletim sistemi kullananları hedef alan 35 zararlı uygulama olduğu belirlendi. Telefona indirildikten sonra simgesini ve ismini değiştirerek cihazdan gizlenen bu hayalet uygulamalar, kötü amaçlı yazılım aracılığıyla kullanıcıların bilgilerini kopyalıyor.

Güvenlik araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen analiz sonrası Google Play Store'daki tehlikeli uygulamalar ortaya çıktı. Haritadan fotoğraf düzenlemeye kadar farklı kategorilerde yer alan bu Android uygulamalarının, kişisel bilgileri çaldığı ve aynı zamanda cihazlara malware yüklediği ifade edildi.

35 ZARAR UYGULAMA BELİRLENDİ

Google Play Store, Android kullanıcılarının resmi uygulama mağazası olsa da, Google'ın güvenlik ağından kaçmayı başaran onlarca yazılım bulunuyor. Güvenlik araştırma şirketi Bitdefender'ın son analizi ise 35 adet tehlikeli Android uygulamasını ortaya koydu.

Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar

TEHLİKELİ UYGULAMALARI 2 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ

Hazırlanan rapora göre, Play Store'da yer alan tehlikeli uygulamalar 2 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Araştırma sonrasında Google ile iletişime geçtiklerini dile getiren güvenlik uzmanları, yine de Android kullanıcılarını uyarmayı ihmal etmiyor.

SİMGE VE İSMİNİ DEĞİŞTİREK TELEFONDA GİZLENİYOR

35 uygulamanın duvar kağıdı, emoji, fotoğraf düzenleme gibi birden fazla kategoriye yayıldığını görüyoruz. Ancak araştırmacılar, uygulamaların yeniden adlandırıldığını ve simgelerini değiştirerek cihazda gizlendiğini söyledi.

Araştırmaya göre, bu uygulamalar akıllı telefonda reklamlar gösteriyor ve ayrıca kötü amaçlı yazılım aracılığıyla bilgilerinizi kopyalayabiliyor.

İşte Android için dikkat etmeniz gereken tehlikeli uygulamalar:

  • Walls light – Wallpapers Pack
  • Big Emoji – Keyboard
  • Grad Wallpapers – 3D Backdrops
  • Engine Wallpapers – Live & 3D
  • Stock Wallpapers – 4K & HD
  • EffectMania – Photo Editor
  • Art Filter – Deep Photoeffect
  • Fast Emoji Keyboard
  • Create Sticker for Whatsapp
  • Math Solver – Camera Helper
  • Photopix Effects – Art Filter
  • Led Theme – Colorful Keyboard
  • Keyboard – Fun Emoji, Sticker
  • Smart Wifi
  • My GPS Location
  • Image Warp Camera
  • Art Girls Wallpaper HD
  • Cat Simulator
  • Smart QR Creator
  • Colorize Old Photo
  • GPS Location Finder
  • Girls Art Wallpaper
  • Smart QR Scanner
  • GPS Location Maps
  • Volume Control
  • Secret Horoscope
  • Smart GPS Location
  • Animated Sticker Master
  • Personality Charging Show
  • Sleep Sounds
  • QR Creator
  • Media Volume Slider
  • Secret Astrology
  • Colorize Photos
  • Phi 4K Wallpaper – Anime HD

KORONMAK İÇİN NE YAPMALI?

Android ve iOS kullanıcılarının malware tehlikesinden korunmak için deneyebileceği bazı yöntemler bulunuyor. Örneğin, uygulamaların indirme ve değerlendirme, yorum sayısını karşılaştırın. Çok fazla indirilen, ancak yorum almayan bir uygulama görürseniz Play Store/App Store'a şikayet edebilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Google, Emoji, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar - Son Dakika

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