Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar

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Güvenlik araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen analiz sonrası Google Play Store'daki tehlikeli uygulamalar ortaya çıktı. Haritadan fotoğraf düzenlemeye kadar farklı kategorilerde yer alan bu Android uygulamalarının, kişisel bilgileri çaldığı ve aynı zamanda cihazlara malware yüklediği ifade edildi.

35 ZARAR UYGULAMA BELİRLENDİ

Google Play Store, Android kullanıcılarının resmi uygulama mağazası olsa da, Google'ın güvenlik ağından kaçmayı başaran onlarca yazılım bulunuyor. Güvenlik araştırma şirketi Bitdefender'ın son analizi ise 35 adet tehlikeli Android uygulamasını ortaya koydu.

TEHLİKELİ UYGULAMALARI 2 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ

Hazırlanan rapora göre, Play Store'da yer alan tehlikeli uygulamalar 2 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Araştırma sonrasında Google ile iletişime geçtiklerini dile getiren güvenlik uzmanları, yine de Android kullanıcılarını uyarmayı ihmal etmiyor.

SİMGE VE İSMİNİ DEĞİŞTİREK TELEFONDA GİZLENİYOR

35 uygulamanın duvar kağıdı, emoji, fotoğraf düzenleme gibi birden fazla kategoriye yayıldığını görüyoruz. Ancak araştırmacılar, uygulamaların yeniden adlandırıldığını ve simgelerini değiştirerek cihazda gizlendiğini söyledi.

Araştırmaya göre, bu uygulamalar akıllı telefonda reklamlar gösteriyor ve ayrıca kötü amaçlı yazılım aracılığıyla bilgilerinizi kopyalayabiliyor.

İşte Android için dikkat etmeniz gereken tehlikeli uygulamalar:

Walls light – Wallpapers Pack

Big Emoji – Keyboard

Grad Wallpapers – 3D Backdrops

Engine Wallpapers – Live & 3D

Stock Wallpapers – 4K & HD

EffectMania – Photo Editor

Art Filter – Deep Photoeffect

Fast Emoji Keyboard

Create Sticker for Whatsapp

Math Solver – Camera Helper

Photopix Effects – Art Filter

Led Theme – Colorful Keyboard

Keyboard – Fun Emoji, Sticker

Smart Wifi

My GPS Location

Image Warp Camera

Art Girls Wallpaper HD

Cat Simulator

Smart QR Creator

Colorize Old Photo

GPS Location Finder

Girls Art Wallpaper

Smart QR Scanner

GPS Location Maps

Volume Control

Secret Horoscope

Smart GPS Location

Animated Sticker Master

Personality Charging Show

Sleep Sounds

QR Creator

Media Volume Slider

Secret Astrology

Colorize Photos

Phi 4K Wallpaper – Anime HD

KORONMAK İÇİN NE YAPMALI?

Android ve iOS kullanıcılarının malware tehlikesinden korunmak için deneyebileceği bazı yöntemler bulunuyor. Örneğin, uygulamaların indirme ve değerlendirme, yorum sayısını karşılaştırın. Çok fazla indirilen, ancak yorum almayan bir uygulama görürseniz Play Store/App Store'a şikayet edebilirsiniz.