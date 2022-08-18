Güvenlik araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen analiz sonrası Google Play Store'daki tehlikeli uygulamalar ortaya çıktı. Haritadan fotoğraf düzenlemeye kadar farklı kategorilerde yer alan bu Android uygulamalarının, kişisel bilgileri çaldığı ve aynı zamanda cihazlara malware yüklediği ifade edildi.
Google Play Store, Android kullanıcılarının resmi uygulama mağazası olsa da, Google'ın güvenlik ağından kaçmayı başaran onlarca yazılım bulunuyor. Güvenlik araştırma şirketi Bitdefender'ın son analizi ise 35 adet tehlikeli Android uygulamasını ortaya koydu.
Hazırlanan rapora göre, Play Store'da yer alan tehlikeli uygulamalar 2 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Araştırma sonrasında Google ile iletişime geçtiklerini dile getiren güvenlik uzmanları, yine de Android kullanıcılarını uyarmayı ihmal etmiyor.
35 uygulamanın duvar kağıdı, emoji, fotoğraf düzenleme gibi birden fazla kategoriye yayıldığını görüyoruz. Ancak araştırmacılar, uygulamaların yeniden adlandırıldığını ve simgelerini değiştirerek cihazda gizlendiğini söyledi.
Araştırmaya göre, bu uygulamalar akıllı telefonda reklamlar gösteriyor ve ayrıca kötü amaçlı yazılım aracılığıyla bilgilerinizi kopyalayabiliyor.
İşte Android için dikkat etmeniz gereken tehlikeli uygulamalar:
Android ve iOS kullanıcılarının malware tehlikesinden korunmak için deneyebileceği bazı yöntemler bulunuyor. Örneğin, uygulamaların indirme ve değerlendirme, yorum sayısını karşılaştırın. Çok fazla indirilen, ancak yorum almayan bir uygulama görürseniz Play Store/App Store'a şikayet edebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar - Son Dakika