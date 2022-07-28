Android'in iki amiral gemisi modeli Xiaomi 12S Ultra ve Galaxy S22 Ultra modellerinin kamerasını karşılaştırdık. İşte Xiaomi 12S Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra kamera kıyaslaması!

Xiaomi 12S Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra!

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Xiaomi 12S Ultra özellikleri

Xiaomi 12S Ultra, özellikleri ve tasarımı ile serinin diğer modellerinden kendini ayırmayı başarıyor. Cihaz Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Bu da selefi olan çipe kıyasla yüzde 10'u geçen CPU ve GPU hızı anlamına geliyor.

12S Ultra'nın ekranına baktığımızda 6.73 inç QHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı ve 522 ppi piksel yoğunluğu sunan ve 1.500 nit parlaklığa çıkabilen AMOLED LTPO 2.0 panel olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusuna da sahip. Ek olarak 8 GB/12 GB RAM ve 256 GB/512 GB depolamayla gelen cihaz, LPDDR5 ve UFS 3.1 teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor.

Quick Charge 4+ destekli modelde 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz şarj yapabiliyor. Bataryasının boyutu ise 4.860 mAh. Buna ek olarak, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 ve IR Blaster gibi teknolojilerle birlikte gelen model, kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkıyor.

Xiaomi 12S Ultra'nın kamera özelliklerine baktığımızda, Sony'nin mobil tarafta yer alan en büyük kamera sensörü olan 1 inç boyutundaki IMX989 ile birlikte geldiğini görüyoruz. Ayrıca burada Leica'nın da büyük katkısı olduğu ve cihazın iPhone 13 Pro Max'ten 2.73 kat daha büyük olan sensörü sayesinde seleflerinden çok daha iyi fotoğraflar çektiği belirtiliyor.

Genele bakacak olursak, 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera (1 inç Sony IMX989), 48 Megapiksel 120x yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 120 mm periskop ve 48 Megapiksel 128 derece F2.2 diyafram açıklığına sahip 13 mm ultra geniş açıdan oluşan üçlü bir dizilim bulunuyor. Önde ise 20 Megapiksel özçekim kamerası yer alıyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra özellikleri

6.8 inç Edge QHD+ çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2X ekran ile gelen Galaxy S22 Ultra, 120 Hz değişken ekran yenileme hızına sahip. PUBG Mobile gibi oyunlarda öne çıkan 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı da bulunan bu ekranda yapay zeka destekli mavi ışık kontrolü bulunuyor.

Telefonun en çok merak edilen bileşeni tabi ki işlemcisi. Bilindiği üzere Samsung, önceki serilerde Snapdragon ve Exynos işlemcili iki farklı model tanıtıyor, ülkemizde ise Exynos işlemcili sürümler satışa çıkıyordu. Bu sefer durum değişti ve birçok kişinin beklediği haber nihayet geldi. Bu yıl Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Galaxy S22 modelleri Türkiye'de satışa sunuldu.

Tüm modellerinde Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanan Galaxy S22 ailesinin en güçlüsünün kamera tarafına baktığımızda dörtlü arka kamera tasarımını görüyoruz. 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı, 10 Megapiksel telefoto kamera 3x optik zoom f/2.4 ve 10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik zoom f/4.9 ile gayet başarılı bir kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 40 Megapiksel f/2.2 özçekim kamerası bulunuyor.

8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkan Galaxy S22 Ultra, 5.000 mAh bataryaya sahip. Cihaz, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarjı desteklerken ters kablosuz şarj özelliği ile de diğer telefon ve aksesuarları şarj edebiliyor. Ancak şimdiden belirtelim cihazın kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri