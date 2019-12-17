Android lisansının iptaliyle Samsung Türkiye'ye akıllı telefon satmayı bırakıyor mu? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Android lisansının iptaliyle Samsung Türkiye'ye akıllı telefon satmayı bırakıyor mu? - Son Dakika Dünya

Android lisansının iptaliyle Samsung Türkiye'ye akıllı telefon satmayı bırakıyor mu?

6 saat önce

Rekabet Kurumu ile Google arasındaki anlaşmazlık sonucu Android lisansının iptal edilmesinin ardından Samsung'un Türkiye'ye yeni telefon satmayacağı iddiası gündeme geldi. Türkiye’deki akıllı telefonların yaklaşık yüzde 90'ı Android işletim sistemini kullanıyor

Android lisansının iptaliyle Samsung Türkiye'ye akıllı telefon satmayı bırakıyor mu?, System.String[]

Rekabet Kurumu ile Google arasındaki anlaşmazlık sonucu Android lisansının iptal edilmesinin ardından Samsung'un Türkiye'ye yeni telefon satmayacağı iddiası gündeme geldi.


Güney Koreli şirkete yakın kaynaklar, Samsung'un gelecek yıl itibariyle Türkiye'ye yeni telefon satmayacağı ve telefon sevkiyatını sorun düzelene kadar durduracağını ileri sürdü.

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Türkiye, Samsung, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:55 
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