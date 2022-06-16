Android neden güncelleme konusunda iOS'un gerisinde? - Son Dakika
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Android neden güncelleme konusunda iOS'un gerisinde?

16.06.2022 21:42
Android neden güncelleme konusunda iOS'un gerisinde?

Pek çok Android kullanıcısı akıllı telefonlarının neden iOS'lu cihazlar kadar güncelleme almadığını merak ediyor. İşte nedeni...

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında Windows Phone ve BlackBerry OS gibi oyuncular olsa da günümüzde Android ve iOS cephesi olarak tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. Her iki tarafında birbirlerine göre bazı avantaj ve dezavantajları mevcut. Android kullanıcılarının ise muhtemelen canlarını en çok sıkan şeylerin başında güncelleme konusunda iOS'un gerisinde olmaları yer alıyor. Peki bu durum neden böyle?

Neden Android yerine iOS tercih etmelisiniz?

iOS, güncelleme konusunda Android sistemini nasıl geride bırakıyor?

iOS işletim sisteminin yaratıcısı olan Apple, bu yazılımı günümüzde yalnızca piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde kullanıyor. Bir zamanlar yine iOS kullanan iPad modelleri ise artık iPadOS isminde yeni bir yazılımı çalıştırıyorlar.

Buna ek olarak Apple, iPhone 5S modeline kadar her yıl yalnızca 1 cihaz çıkarıyordu. iPhone 6 ile birlikte 2 cihaza, ardından iPhone 8 ve X ile dolaylı olarak 3 cihaza çıktı. Sonrasındaysa iPhone 12 serisinde aramıza katılan mini modelleriyle birlikte 4 cihaz tanıtmaya başladı.

Android neden güncelleme konusunda iOS'un gerisinde?

Son olarak da iPhone SE serisini her yıl piyasaya sürmeye karar veren şirket, bu yıl farklı zamanlarda tanıtmış olsa da iPhone 13 modelleri ile birlikte toplamda 5 yeni modelini piyasaya sürmüş oldu. Bununla birlikte Apple, 2015'te yani 7 yıl önce piyasaya sürdüğü iPhone 6S modeline dahi iOS 15 güncellemesini sundu. Yani toplamda 24 farklı akıllı telefon modelini güncel tutmaya devam ediyor.

Öte yandan Android tarafına baktığımız zaman amiral gemisi segment cihazların 2 veya 3 yıl, giriş ve orta segment modellerin ise ancak 1 yeni Android güncellemesi aldığını görüyoruz. Tabii bu yıl bazı markalar yeni çıkaracağı tüm cihazlarına 4 yıl yazılım, 5 yıl da güvenlik güncellemesi paylaşacağını söyledi. Ancak bugüne kadar çıkan cihazlara baktığımızda arada uçurum olduğunu görüyoruz.

Bu durumun ise 3 farklı sebebi olduğu yönünde genel bir algı mevcut. Bunlardan ilki, yazılımın direkt olarak akıllı telefon üreticilerine değil Google'a ait olmasından kaynaklanıyor. Ortada yapılan bazı anlaşmalar olsa da Google'dan kaynaklı en ufak bir gecikme direkt olarak markaları etkileyebiliyor. Ayrıca her yeni gelen güncellemenin üzerine One UI ve MIUI gibi farklı arayüzlerin yapılandırılması da oldukça zaman alıyor.

Android neden güncelleme konusunda iOS'un gerisinde?

Öte yandan ikinci sebep olarak donanım parçalarının dışarıdan temin edilmesi gösteriliyor. Örneğin Apple, kendi işlemcisini ve yazılımını ürettiği için ne kadar süre bu cihazı aktif tutmak istediğini kendisi belirleyebiliyor. Fakat Qualcomm veya MediaTek'ten gibi çip üreticilerinden işlemci alan markalar, ancak onların desteklediği ve kadarını verebiliyor. Bu durumun özellikle giriş ve orta segment cihazlarda kendini belli ettiğini görüyoruz.

Üçüncü sebep ise cihaz sayısının çok olması. Android akıllı telefon üreticileri her yıl piyasaya onlarca yeni cihaz sürüyor. Örneğin Samsung'a baktığımızda son yıllarda her ne kadar bu sayıyı azaltmış olsa da S, Note, Z, A, J ve F serileri gibi her birinde en az 3 veya 4 model bulunan serilere sahip. Yani her yıl, Apple'ın son 7 yılda piyasaya sürdüğü kadar cihazı satışa sunuyor.

Benzer bir durum Xiaomi için de geçerli. Şirket, mi serisine ek olarak Redmi, Redmi Note, Redmi K, POCO M, POCO F, POCO C ve Black Shark gibi serilerin altında her yıl onlarca yeni modelini piyasaya sürüyor. Üstelik bunların bir kısmına Android 12, bir kısmına da Android 11 üzerinde geliştirdiği MIUI sürümünü veriyor.

Neden iOS yerine Android tercih etmelisiniz?

Üstelik Xiaomi, diğer markalardan farklı olarak bir ülkede POCO markası altında sattığı cihazı diğer ülkelerde Redmi veya mi isimlendirmesiyle satabiliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye de geleceği duyurulan Redmi Note 11 Pro Plus 5G modeli aslında Hindistan'da Xiaomi mi 11i olarak satılan cihazın ta kendisi. Hindistan'da satışa sunduğu Pro Plus modeli ise aslında ülkemize Note 11 Pro ismiyle gelen cihazdan başkası değil.

Dolayısıyla bu noktada sorunun asıl kaynağının Google ve işlemci üreticilerinden ziyada akıllı telefon üreticileri olduğunu söyleyebiliriz. Samsung ve Xiaomi markalar her yıl 6-7 farklı seride 20'den fazla cihaz üretmeye devam ettikleri sürece yazılım konusunda Apple'ı yakalamaları bir hayli zor gözüküyor.

Siz Android işletim sisteminin güncelleme paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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