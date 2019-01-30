Android Q Apple'ın Face Id Özelliğine Benzer Özellik Getirebilir

Android Q Sayesinde Telefon Üreticileri Kendi Yüz Tanıma Sistemlerini Geliştirmek Zorunda Kalmayabilir!
Android Q Sistemi Kullanıcı Arabirimi, sürüm 10, yüz tanıma iletişim kutusu, Ekran Kaydı, WPA3, daha fazlasını ortaya koyuyor [APK Insight], Android Q FACE ID benzeri özellik…!
Android Q FACE ID Özelliği Getirebilir, Apple
'ın FACE ID özelliğine benzer şekilde çalışacak özellik, Android Q kodlarında ortaya çıkıyor.
Bugüne kadar yüz tanıma özelliğini kendi telefonlarına dahil etmek isteyen Android Telefon Üreticileri, kendi çözümlerini üretmek zorundaydı. Bu yüzden ortaya koyduğu çözümler, bir fotoğrafla bile kandırılıyordu. Ancak yakında bu durum sonra erebilir, En azından bir çok Android Telefon üreticisi için artık sorun olmaktan çıkabilir.
XDA ve 9to5 Google
'daki kullanıcılar, donanımın yüz tanıma konusunda yerel desteğe işaret eden eski bir Android Q sürümünde kod keşfetti. Ancak sadece telefona girişi için kullanılmaktan ziyade ödeme yöntemlerinde kullanılacakmış görünüyor. Bu sayede Apple'ın FACE ID benzer özelliğine daha fazla esneklik kazandırılmış olacak.
Bu yaz gelmesi beklenen Android Q sürümünde bu özelliğin tam olarak yer alıp almayacağını bilmiyoruz. Yine de Google destekli cihazlarda özellikle güvenli yüz tanıma kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırabilir.
Yukarıda belirttiğim gibi bir çok Android telefon üreticisi biyometrik teknolojiye para aktaracak kaynaklara sahip değil.
XDA-Developers, 9to5Google