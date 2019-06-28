Son Dakika Haberleri: Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu
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Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu

2 saat önce

GOOGLE'ın Android lisansını iptal etmesi nedeniyle zor günler geçiren Huawei, Android Q güncellemesini yeni telefonlarına sunmayı planlıyor.

Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu, System.String[]
GOOGLE'ın Android lisansını iptal etmesi nedeniyle zor günler geçiren Huawei, Android Q güncellemesini yeni telefonlarına sunmayı planlıyor. Kendi işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, mevcut kullanıcılarını mağdur etmemek için en yeni Android güncellemesini yayınlamak istiyor.

Huawei, Google ile yaşadığı sorunların şimdilik durması nedeniyle Android Q güncellemesini kullanıcılarına sunabilecek. Bu kapsamda Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar da belli oldu.

Yeni Android güncellemesini alabilecek olan Huawei marka telefonların listesi şu şekilde:
-Huawei P30 Pro
-Huawei P30
-Huawei P30 Lite
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20
-Huawei Mate 20X 5G
-Huawei P Smart 2019
-Huawei P Smart + 2019
-Huawei P Smart Z
-Huawei P20 Pro
-Huawei P20
-Huawei Mate 10
-Huawei Mate 10 Pro
-Huawei Mate 10 Porsche Design
-Huawei Mate 20 Lite
-Huawei Mate 20 RS Porsche Design


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:17 Kaynak: DHA
Google, Huawei, Güncel
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