Android Q Karanlık Bir Tema
ve Masaüstü Modu İçerebilir!
Android Q, karanlık tema, masaüstü modu ve aynı zamanda daha geliştirilmiş, sıkı güvenlik kontrolleri içerebilir.
Bir çok Android kullanıcısı daha Anroid 9.0 Pie'ye bile sahip değilken, Android Q'da neyin nesi demeyin. Zira bir sonraki güvenlik merkezli Android İşletim Sistemi
şimdiden çıkıyor bile.
XDA, Google
'ın yeni planlarını ima eden çok erken bir Android Q yapısı (Quiche? Queso?) elde ettiğini söylüyor. Dikkat çeken birinci özellik, sistem çapında karanlık bir tema var. OLED donanımlı bir telefonda güç tasarrufu yapmaya çalışıyorsanız veya yalnızca geceleri daha rahat kullanmak – göz sağlığınızı bozmamak istemiyorsanız, bu özellikle yararlı olabilir. Karanlık modu desteklemeyen uygulamalarıda zorlamak için bir geliştirici seçeneği var. Dolayısı ile her uygulamanın buna uygun hale gelmesi biraz zaman alabilir.
İkinci Özellik ise Samsung
DeX benzeri bir görünüme gönderme yapan "İkincil ekranlarda Deneysel Masaüstü Modunu Zorlayacak" bir geliştirici seçeneği bulacaksınız. Bu özellik için bitmiş bir sürüme ulaşmak için henüz ekran görünüyor. Ancak niyet olarak Google'ın bu fikri gerçekleştirmek istediğini gösteriyor.
Bu yapıdaki diğer birçok öğe küçüktür (her zaman açık ekranı olan tüm cihazlar için duvar kağıdı gibi). Yine de mahremiyette ve gizlilikte önemli bir değişiklikler var. Apple
'ın işletim sisteminde olduğu gibi, konum ve diğer hassas özelliklerin izinlerini yalnızca bir uygulama ön plandayken çalışacak şekilde sınırlayabilirsiniz. Arkanızdan veri toplayan bir uygulama veya kullanmadığınızda pilinizi hortumlayan bir GPS uygulaması için endişelenmeniz artık gerekmez. Genel izinler bölümünün yenilenmesi, uygulamalarınızın kullandığı özellikleri hızlıca gözden geçirmenizi sağlar.
Ne kadar yeni özellik eklendiğine bakılmaksızın Android Q'yu denemek için biraz sabırlı olmak gerekebilir. Google Android P Public Preview – Genel Önizlemesini Mayıs 2018'e kadar yayınlamamıştı. Tam sürüm içinse Ağustos Ayını beklemiştik. Benzer bir zaman planlaması olabilir.
XDA-Developers