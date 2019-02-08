Son Dakika Haberleri: Android Q'nun Yüz Kilidi Özelliğini Gösteren Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

Android Q'nun Yüz Kilidi Özelliğini Gösteren Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

25 dakika önce

Android Q yepyeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Bu özellikler arasında yüz kilidi de olması muhtemel.

Android Q'nun Yüz Kilidi Özelliğini Gösteren Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Yüz tanıma, yüz kilidi gibi özellikler hem iOS hem de Android telefonlarda bulunan bir özellik. Sık sık güvenlik tartışmalarıyla gündeme gelen bu özellik, yeni üç boyutlu sensörlerle birlikte daha güvenilir ve daha sık kullanılan bir özelliğe dönüşeceğe benziyor.



Şimdiye kadar sadece parmak izi sensörlerinde kullanılan biyometrik izin API'leri artık yüz kilidi uygulamaları için de kullanılabilir hale gelmiş durumda. Şu anda bu özellik aktif olmasa da mart ayında gelecek olan Geliştirici Önizlemesinde yüz kilidini ilk defa görebiliriz.




Yüz tanıma özelliğinin kullanılabilmesi için sadece ön kamera yeterli olmayacak. Telefonların yüz tanıma teknolojisini destekleyen donanıma da sahip olması gerekecek. Daha önce Android Ice Cream Sandwich'de bulunan yüz tanıma sistemi çok da güvenli değildi. Google benzer bir sorun yaşamak istemiyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:15 

Teknoloji
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