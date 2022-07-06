Android telefon kaybolursa ne olur?

Telefonu kaybetmek oldukça stresli bir deneyimdir. Ancak Andorid telefon kullanıcıları için bu stresi azaltmanın bir yolu bulunuyor. Bunu nasıl yapacağını bilmeyen kişiler için "Kaybolan Android telefon nasıl bulunur?" sorusunu yanıtladık.

Çalınan ve kaybolan Android telefonlar için kullanıcılar, onlara sunulan bu hizmet ve alınması gereken önlemlerle stres yaşamıyor. Android'in sizler için hazırlamış olduğu seçenekler sayesinde kayıp telefonunuzu sizler de kolaylıkla bulabilirsiniz.

Google Asistan kaybolan iPhone'un yerini bulabilecek

Android telefon kaybolmadan önce önlem alınması gerekiyor

Android telefonunuzu bulmak için buraya tıklayın

Kullanıcılar için telefonlar oldukça özel ve kişiseldir. Her Android telefon, bilgilerinizin güvenliğini sağlamanızda ve kaybolmuş olan telefonunuzu kolay bir şekilde bulmanızda yardımcı olacak araçlarla birlikte gelir. Bu nedenle kaybolmuş telefonunuzu ararken panik yapmanıza gerek kalmıyor.

Telefonunuzun kaybolmasını düşünerek önlemler almak telefonunuzu bulmayı daha da kolaylaştırıyor. İlk olarak cep telefonunuzun daima açık bir şekilde kalması gerekmektedir. Eğer Android telefon kapalı ise telefonunuzu bulmanız daha da zorlaşır.

İkinci olarak ise Android telefonunuzda önceden bir Google hesabına girişin bulunması yer alıyor. Bu yöntemin yanı sıra telefonunuzun bir ağa bağlı olması gerekmektedir. Ayrıca cep telefonunuzun konum özelliğinin de açık bir şekilde bulunması lazımdır.

Kayıp olan Android telefonu bulmak için ne yapmak gerekir?

Cep telefonunuzu cebinizde hissetmediğiniz zaman kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Android kullanıcıları da böyle bir durumla karşı karşıya kaldığı zaman Android'in sunduğu hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra telefonunuzun kaybolmasından önce de yapmanız gereken birkaç adım yer almaktadır.

"Kaybolan Android telefon nasıl bulunur" sorusu pek çok kişinin merak ettiği bir sorudur. Android bir cihazda, her Google hesabını açtığınızda cihazımı bul seçeneği de otomatik olarak açılıyor. Google'ın ücretsiz olarak sunduğu bu hizmet, telefonunuzu kaybetmeniz durumunda kolaylık sağlıyor.

Farklı yöntem olarak telefonunuzun Ayarlar kısmına girmeniz gerekmektedir. Orada bulunan Güvenlik ve Konum ya da Biyometrik Veriler ve Güvenlik seçeneğine girebilirsiniz. Bu seçeneklerdeki yer alan Cihazımı Bul seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olmanız lazım.

Samsung kullanıcıları kayıp telefonlarını nasıl bulur?

Samsung, Galaxy telefon kullanıcılarının telefonlarını bulabilmeleri için Cihazımı Bul hizmetini sunmaktadır. Bu hizmet, Google'ın hizmetinden farklı olarak kullanıcıların kurması gereken bir durumdur. Bu telefonu kullanan kişiler kayıp telefon için bu farklı seçenekleri tercih ediyor.

Samsung hesabınızda oturum açarak kaybolan cihazı seçmelisiniz. Bu durumun ardında telefonunuzun bulunduğu kısımdan bir harita karşınıza çıkacaktır. Bu haritada telefonunuz konum değiştiriyorsa Konum İzleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Google'un Cihazımı Bul hizmeti gibi Samsung'un sunduğu kayıp telefon hizmetinde de telefonunuzu bulduktan sonra PIN'inizi girmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra herhangi bir izleme özelliğini kapanmanıza gerek kalmaz.