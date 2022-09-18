Android can sıkan bildirim sorununu sonunda çözüyor! - Son Dakika
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Android can sıkan bildirim sorununu sonunda çözüyor!

18.09.2022 17:09
Android can sıkan bildirim sorununu sonunda çözüyor!

Android telefonlarda artık uygulamalar bildirim göndermeden önce kullanıcılardan gerekli izinleri isteyecek

Android telefonlar uzun zamandır uygulama bildirimlerinin varsayılan olarak açık gelmesi nedeniyle tartışılıyor. Şimdiye kadar bir uygulama yüklendiğinde, otomatik olarak bildirim gönderme izni de verilmiş sayılıyordu. Ancak artık bu can sıkıcı durum değişiyor.

Android telefonlarda varsayılan bildirim ayarı değişiyor

Android 13 ile birlikte artık uygulamalar bildirim göndermeden önce kullanıcılardan gerekli izinleri isteyecek. Böylelikle uygulamalar yüklendikten sonra bazen can sıkıcı olabilen uygulama bildirimlerini kapatmak için sonradan ayar yapılmasına gerek kalmayacak.

Bazı Xiaomi modellerine Android 13 müjdesi!

Android uzun zamandır bu özelliği maalesef sunmuyordu. Bunun yerine uygulamaların bildirimlerini ayarlar kısmından kapatabiliyor ya da bildirim üzerine uzun süre basılı tuttuktan sonra 'Sessiz'e alma seçeneği sunuluyordu.

Android can sıkan bildirim sorununu sonunda çözüyor!

Ancak önceki sistemde her indirdiğini uygulama için ayrıca bildirim ayarı yapmak can sıkıcı bir şekle bürünebiliyordu. Özellikle birçok uygulamaya sahip bir kullanıcı için telefonlarının bildirim ekranı adeta spam bölümüne dönebiliyordu.

Güncellemenin ilk olarak Android 13 ile birlikte Samsung ve Google Pixel markalı akıllı telefonlara gelmesi bekleniyor. Yeni özelliğin çıkması için beklenen tarih olarak ise 2023 yılının ortaları gösteriyor. Diğer markalar için ise bu özelliğin gelmesi biraz daha gecikebilir.

Android can sıkan bildirim sorununu sonunda çözüyor!

Android'de uygulama bildirimlerinin varsayılan olarak açık olması sorununun çözülmesi için bir süre daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Yeni özelliğin Android'in diğer versiyonlara gelmesi için ise daha fazla bekleyebiliriz.

Google bu güncelleme ile birlikte geç de olsa bildirimler konusunda önemli bir adım atmış oldu. Peki siz Android telefonların varsayılan uygulama bildirim ayarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Android can sıkan bildirim sorununu sonunda çözüyor! - Son Dakika

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