Android telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl aktif hale getirilir? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Marmara genelinde büyük paniğe neden olan deprem öncesinde Android telefonlara gelen mesaj ise dikkat çekti. Deprem Uyarıları Sistemi üzerinden gelen iletide "Hafif sarsıntı bekleniyor. Yaklaşık 61,1 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde" ifadeleri yer aldı.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

Milyonlarca telefona gelen uyarı mesajı sonrası herkes Android telefonlarda Deprem Uyarı Sistemi'nin nasıl aktif hale getirildiğini araştırmaya başladı. Peki 5.1'lik deprem sonrası uyarı mesajının geldiği Deprem Uyarı Sistemi nasıl aktif hale getirilir, deprem öncesinde mesajla uyarıda bulunan sistem nasıl çalışır hale getirilir? İşte Marmara depreminin ardından herkesin yanıtını aramaya koyulduğu sorunun cevabı.

SİSTEM MİLYARLARCA KULLANICIYA UYARI GÖNDERİYOR

Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

İNTERNET BAĞLANTISINA SAHİP OLMAK GEREKİYOR

Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

"KONUM" MENÜSÜNÜN ALTINDA YER ALIYOR

Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor. Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.