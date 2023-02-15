Android ve iOS Cihazlarda QR Kod ve Barkod Nasıl Taranır?

Hem Android'de hem de iOS'ta QR kod okutmak için ekstra uygulamalara ihtiyacınız olmadığı gibi, her iki platformda da QR kod ve barkod taramak için birkaç seçenek bulunuyor.

Android'de sadece QR kod değil, normal barkodları da okutmak için Google Asistan kullanılabiliyor. Yapmanız gereken tek şey Google Asistan'a gerekli komutu vermek.

Android'de QR kod nasıl taranır?

Google uygulamasını açın ve alt çubuktaki 'Güncellemeler' butonuna dokunun. Ardından ekranın altındaki Google Lens ikonuna dokunun. Kameranızı QR koduna doğru tutun. Lens uygulaması, kodu otomatik olarak algılar. Ardından QR kod üzerinde renkli bir nokta görünecektir. Bağlantıyı veya şifrelenmiş diğer bilgileri, ekranın altındaki açılır bir pencerede görüntülemek için noktanın üzerine dokunabilirsiniz. Barkodlar için de aynı yolu izlemek mümkün.

Tarattığınız şeyi sonradan kullanmak için saklamak istiyorsanız, resmini çekebilir ve daha sonra Google Fotoğraflar'a kaydedebilirsiniz. Bunu yapmak için Google Fotoğraflar'ı çalıştırın ve ekranın altındaki Google Lens simgesine dokunun.

iPhone'da QR kodları nasıl taranır?

Google Lens'i iOS cihazlarda da QR taratmak için kullanabilirsiniz. Bunun için Google uygulamasının Apple cihazınızda yüklü olması gerekir. Yüklemek istemiyorsanız aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz. Eğer Google'ı kullanmak isterseniz uygulamada hesabınıza giriş yapın ve uygulamadaki arama çubuğunda bulunan 'Lens' logosuna dokunun. Ardından kamerayı bir QR koda doğru tutun ve üzerine dokunun.

Ancak iOS'ta QR kodu taratmanın çok daha kolay bir yolu bulunuyor. Sadece Kamera uygulamasını kullanarak iPhone ve iPad cihazlarda QR kod taratabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey kamerayı bir QR koda doğrultmak. Cihaz, deklanşöre basmanıza gerek kalmadan kodu otomatik olarak görür. Kamera, kodu tanıdığında bağlantıyı Safari uygulamasında açmak için bir bildirim çıkar.

Bir diğer yol ise Google Chrome uygulamasını kullanmak. iOS cihazınızda Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız, uygulamanın simgesine uzunca basarak çıkan menüden QR kod tarama seçeneğine dokunabilirsiniz. Ardından kamerayı QR koda yöneltebilirsiniz.