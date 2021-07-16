Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için üretilen uygulama ve oyunlar ile artık para kazanılabiliyor! - Son Dakika

Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar için üretilen birçok uygulama ve oyun sayesinde artık para kazanılabiliyor. Pandemi ve karantina süreçlerinde hem vakit geçirmek hem de kazanç elde edebilmek adına birçok kişi <a href="https://www.onlinedarphane.org/para-kazandiran-uygulamalar-42-mobil-uygulama/" rel="noopener">para kazandıran uygulamalar</a> ve oyunlara ilgi göstermeye başladı. Bu yazımızda para kazandıran mobil uygulamaları ve nasıl çalıştıklarına dair sizi bilgilendireceğiz.

<h2>Para kazandıran uygulamalar nasıl kullanılıyor?</h2>

Mobil uygulamalar üzerinden para kazanma yöntemleri sadece istenilen görevleri yerine getirmeyle değil, uygulamalar üzerinden satışlar yapmak, oyun oynamak ve reklam vermek gibi yöntemlere ek gelir elde edilebiliyor.

İnternet üzerinden para kazanmayı sağlayan uygulamaların bir çoğunda mantık hemen hemen aynıdır. Bu tarz uygulamalar, giriş yaptığınızda size çokta zor olmayan bir görev verir ve görevi yerine getirmeniz halinde ödeme yaparlar. Yapılan görevin türü ve zorluğuna göre kazancınız belirlenir.

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<li><strong>Mobil uygulamalardan ne kadar gelir elde edebilirim?</strong></li>

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Bu konuda net bir tutar vermek zor olsa da yine de uygulamaların türüne ve özelliğine göre elde edilecek gelir değişmektedir. Para kazandıran uygulamalar genellikle önce düşük bir tutar kazandırır ancak zamanla kazanç artacaktır. Örneğin anket doldurmanızı isteyen uygulamalara günlük birkaç saat ayırsanız bile ortalama 10 - 20 TL gibi rakamları kazanmanız mümkündür. Eğer bu yolla zengin olmak gibi bir hayaliniz yoksa para kazandıran mobil uygulamaları kullanarak ek gelir elde etmeniz oldukça mümkün.

<h3>Hangi uygulamalar para kazandırır?</h3>

Oyunlardan, online anket doldurma uygulamalarına kadar birçok farklı türde mobil uygulama ek gelir elde etmenize yardımcı olabilir. 2021 yılında popüler kullanılan para kazandıran mobil uygulamaları sizin için derledik.

<h3>Para kazandıran mobil uygulamalar 2021</h3>

<h4>Bounty</h4>

Bounty uygulaması ile basit görevler gerçekleştirip, gezerken ya da oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. Para kazandıran Türkçe uygulamalardan biri olan Bounty, oldukça popüler bir para kazanma uygulamasıdır. Hem IOS hem de Android cihazlarda kullanmanız mümkündür. Bounty üzerinde genelde, bir mağazada fotoğraf çekmek, restoranlardaki hizmeti değerlendirmek ve anket doldurmak gibi çeşitli görevler mevcuttur.

<h4>Money App</h4>

Money App Android ve IOS sürümü olan popüler para kazandırma uygulamalarından biri. Bu uygulamanın kullanıcı yorumları ve puanları oldukça yüksek. Money App; video izleyip, anketleri tamamlayıp, ücretsiz oyunlar oynayıp, ücretsiz hizmetleri test edip, görüşler vererek para kazandıran bir mobil uygulama. Her gün güncellenen yeni işler ve özellikler sayesinde para kazanma fırsatları daima güncel kalıyor.

<h4>Hadi</h4>

Bir dönem hepimizi etkisi altına alan Hadi Türkiye'nin ilk canlı yayın konseptinde bilgi yarışması düzenleyen bir uygulamadır. Uygulamada düzenlenen yarışmalara katılarak sorulan soruların tamamını bilen kişilere ödül olarak bir miktar para ödenmektedir. Spor, müzik, film magazin ve birçok konuda soruların yer aldığı yarışmalarda kolay, orta ve zor gibi kategoriler bulunur. Zor kategorinin ödülleri de daha büyüktür. Katıldığınız alandaki gün içerisindeki tüm soruların bilinmesi halinde günün ödülünü alırsınız. Yanlış cevap verenler joker hakları varsa devam edebiliyor.

<h4>Oyna Kazan</h4>

Bir bilgi yarışması uygulaması olan Oyna Kazan üzerinde her gün yarışma düzenlenir. Konsepti Hadi'ye benzerdir. Düzenlenen bilgi yarışmasında en sona kalan 1 kişi ödülün sahibi olur. En sona kalan kişi büyük ödülü alırken, kazandıran sorular aşamasında soruya doğru yanıtı veren herkes para kazanabiliyor.

<h4>Google Ödüllü Anketler</h4>

Google Surveys tarafından hazırlanan uygulamada kısa anket sorularını cevaplayarak Google Play kredisi kazanılır. Android cihazlardan yapılan girişlerde yapılan her anket için 1,80 TL verilir. Anket içerisinde en iyi logo, en ilgi çekici tanıtım hangisi gibi sorular bulunur. Sisteme giriş için ise kendinizle ilgili bir anket doldurmanız gerekmektedir. Anketi doldurup gönderdiğinizde kabul edilmeniz halinde giriş yapabilirsiniz. Ayrıca her hafta en az bir anket doldurmak zorunludur.

<h4>Artıway</h4>

Uluslararası alanda Bonusway olarak bilinen uygulama ülkemizde Artıbonus adıyla kullanılıyor. Anlaşmalı olunan online alışveriş sitelerinden alışveriş yapıldıkça hesabınıza para aktarılır. Biriken bu paraları çekme şansı verildiğinden diğer alışveriş sitelerinden farklıdır.

<h4>Foap</h4>

Foap özellikle fotoğrafçılıkla ilgilenen kişiler için ideal bir uygulamadır. Çekilen fotoğrafların satıldığı uygulamada firmalar fotoğraflarınızı aldıkça satılan fotoğraf başına para kazanılabilir. Her satışta uygulama satılan fotoğrafın yarı ücretini alır yarısını size verir.

<h4>Bookscouter</h4>

Kullanılmış olan kitaplarınızı en hızlı şekilde satabileceğiniz bir uygulamadır. Listemizdeki diğer para kazandıran uygulamalara göre çalışma prensibi farklıdır. Ülkemizde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu sayede ikinci el kitaplarınızı doğrudan paraya çevirebilirsiniz. Para kazandıran uygulamalar arasında satış odaklı kategoride yer almaktadır. Yani para kazanmak için satış yapmanız gerekir.

<h4>Post Bee</h4>

PostBee ile Instagram paylaşımları üzerinden para kazanmak mümkün. Evet, yanlış duymadınız. Binlerce kullanıcıya sahip olmanız gibi bir şart aramadan PostBee, sizin de Instagram'da bir reklam ile para kazanmanızı sağlıyor. PostBee tarafından iletilen reklam paylaşımlarını Instagram hesabınızda paylaşmanız durumunda size bunun karşılığında ücret ödenmekte. PostBee'yi Instagram hesabınıza bağlayıp hemen para kazanabilirsiniz.

<h4>Snapwire</h4>

Snapwire, fotoğraf satarak para kazanabileceğiniz bir başka uygulamadır. Dünyada bu konuda hizmet veren en yüksek indirme almış uygulamadır. Snapwire aracılığıyla kazandığınız paraları banka hesabınıza da doğrudan çekebilirsiniz.

<h4>AppKarma</h4>

Genellikle başka bir uygulamayı indirerek veya oyun oynayarak para kazanabildiğiniz bir uygulamadır. AppKarma aracılığıyla düzenli olarak pasif gelir elde edebiliyorsunuz. AppKarma'nın en büyük avantajlarından biri de referans programına sahip olması nedeniyle başkalarını da uygulamaya davet ederek 5 dolara kadar ödeme alabilmenizdir. Bu sayede hiçbir şey yapmadan da sadece referans edinerek para kazanabilirsiniz.

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<li><strong>Sonuç</strong><strong> </strong></li>

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<h2>Mobil uygulamalardan para kazanılır mı?</h2>

Bu soruya cevabımız evet. 2021 yılında popüler olarak kullanılan ek gelir elde edebileceğiniz mobil uygulamaları (<a href="https://www.onlinedarphane.org/para-kazandiran-uygulamalar-42-mobil-uygulama/" rel="noopener">https://www.onlinedarphane.org/para-kazandiran-uygulamalar-42-mobil-uygulama/</a>) sizler için derledik. Listemizi inceledikten sonra, kendi beklentiniz ve yapabilecekleriniz doğrultusunda para kazandıran mobil uygulamayı seçerek ek gelir elde etmeye hemen başlayabilirsiniz.

Kaynak: <a href="https://www.onlinedarphane.org" rel="noopener">onlinedarphane.org</a>