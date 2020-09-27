Andy Murray'den Fransa Açık'a erken veda - Son Dakika

Andy Murray'den Fransa Açık'a erken veda

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ilk turda veda etti.

Andy Murray'den Fransa Açık'a erken veda, System.String[]

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ilk turda veda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen ve hava sıcaklığındaki düşüş ve yağmurun etkisiyle oyuncuların zorlandığı Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın, ilk gün akşam seansı maçları tamamlandı.

Tek erkekler ilk turunda 16 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, turnuvaya özel davetiye ile katılan 2016 yılı finalisti Büyük Britanyalı Andy Murray'i 6-1, 6-3 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek üst tura çıktı.

6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ise dünya 92 numarası Avusturyalı Dennis Novak'ı 7-5, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Gauff ikinci tura yükseldi

Tek kadınlarda turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen 16 yaşındaki dünya 53 numarası ABD'li tenisçi Coco Gauff ise 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek günün sürprizine imza attı. Gauff, ikinci turda İtalyan Martina Trevisan ile karşılaşacak.

Dünya 161 numarası Slovak Anna Karolina Schmiedlova ise kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu bulunan 40 yaşındaki ABD'li tenisçi Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Dünya 45 numarası Fransız Caroline Garcia ise 17 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit'i 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-1'lik skorla geçerek üst tura adını yazdırdı.

Nadal ve Serena Williams yarın korta çıkacak

İlk tur maçlarıyla devam edecek Fransa Açık'ta yarın, tek erkeklerde son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, dünya 83'üncüsü Belaruslu Egor Gerasimov ile mücadele edecek.

Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile dünya 40 numarası Hırvat Marin Cilic, 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile Macar Marton Fucsovics karşılaşacak.

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'nın rakibi, dünya 89 numarası 20 yaşındaki Rus tenisçi Varvara Gracheva olacak.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu kovalayan kadınların 6 numaralı seribaşı tenisçisi ABD'li Serena Williams ise ilk turda vatandaşı dünya 102'ncisi Kristie Ahn'ın karşısına çıkacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Roland Garros, Andy Murray, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 23:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Andy Murray'den Fransa Açık'a erken veda - Son Dakika Spor

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