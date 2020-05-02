Andy Murray'den Roger Federer'e destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Andy Murray'den Roger Federer'e destek - Son Dakika Spor

Andy Murray'den Roger Federer'e destek

10 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | İsviçreli tenisçi Roger Federer, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan; "Merak ediyorum.

Andy Murray'den Roger Federer'e destek, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İsviçreli tenisçi Roger Federer, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan; "Merak ediyorum... Erkek ve kadın tenisinin yönetim olarak bir araya gelip beraber hareket etmesinin zamanı geldiğini düşünen yalnızca ben miyim" yazmıştı. Federer'in bu paylaşımına Rafael Nadal, Simona Halep, Garbien Muguruza gibi önemli tenisçiler olumlu yanıt vermişti.

Avustralyalı raket Nick Kyrgios ise Federer'in görüşüne katılmadığını belirtmişti.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak son yıllarda sakatlık sebebiyle kortlardan uzaklaşan Andy Murray ise, yaptığı açıklamayla Federer'e destek verdi.

Uzun yıllardır turnuvalarda kadın ve erkek şampiyonlarının eşit ödül alması için mücadele verdiğini söyleyen Murray; "Üst seviye sporcuların bunu konuşmaya başlaması harika. Federer geç kalınmış bir hareketi başlatmakta öncü oldu. Ona katılıyorum ve fikrini destekliyorum. Tenisçiler olarak sesimiz tek olmalı. Kadın - erkek diye ikiye ayrılmamız halinde sporumuzdaki sorunların ççözümünü geciktirmiş oluruz." diye konuştu.

Bu fikre katılmayan bazı erkek tenisçilerle de konuştuğunu belirten Murray; "Para ödülünün eşit olmasından mutlu olmayan bazı erkek oyuncular var. Onlara 'Ödüllerde hiç artış olmamasını mı tercih edersiniz' diye sordum. 'Evet' dediler. Bu konular üzerine tartıştığımız zihniyetlerden bazıları da bu şekilde." dedi.

Roger Federer, Andy Murray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 03:15 

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