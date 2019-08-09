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Andy Murray geri dönüyor!

1 saat önce

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ilk turda İspanyol Roberto Bautista Agut'ya yenilen ve kalçasındaki sakatlık nedeniyle tenisi bırakma noktasına kadar gelen 32 yaşındaki Murray, geçirdiği operasyon ve rehabilitasyon döneminin ardından kortlara dönüyor.

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Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ilk turda İspanyol Roberto Bautista Agut'ya yenilen ve kalçasındaki sakatlık nedeniyle tenisi bırakma noktasına kadar gelen 32 yaşındaki Murray, geçirdiği operasyon ve rehabilitasyon döneminin ardından kortlara dönüyor.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 11-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Cincinnati Masters'ta tek erkeklerde şampiyonluk kovalayacak.

Klasmanda 325. sıraya kadar gerileyen eski dünya 1 numarası Murray, ABD'deki turnuvaya özel davetiye ile katılacak.
Avustralya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:48 
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