Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı - Son Dakika
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Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı

10.05.2022 04:56
Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı

NEW Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara satıldı.

NEW Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara satıldı.

"Shot Sage Blue Marilyn" adlı portre New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırmaya sunuldu.

Warhol'un sanatçı Marilyn Monroe'nun 1960'larda yaptığı portrelerinden biri olan eser, 195 milyon dolardan alıcı buldu ve 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu.

Warhol'un Marilyn Monroe portresi, Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı - Son Dakika
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