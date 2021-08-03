Aneesa Sharif, Bir Yıldızın Yükselişi - Son Dakika

Zaman zaman yaptığı modellik çalışmaları üzerine yoğun bir talep ile karşılaşan Aneesa Sharif "Eğer modellik yapacak isem bunu doğru bir şekilde yapmam gerektiğini düşündüm ve hayatımda yalnızca modelliğe yer açmamın benim için daha faydalı olacağını fark ettim. Öğretmeyi de seviyorum bu yüzden modelliğin yanı sıra makyaj üzerine tecrübelerimi de paylaşıyorum. Kısacası insanlara faydalı olmayı seviyorum" dedi.

Düzenlenen moda haftalarında Pakistan'da ünlü tasarımcılar ile çalışmasının kendisi için çığır açıcı bir yol olduğunu ifade eden Aneesa Sharif, her ne kadar dışarıdan bakıldığında kolay görünse de modelliğin de kendince zorlukları bulunduğunu söyledi.

Aneesa Sharif"Benim için en zor olan kısım kimlerin gerçek insan kimlerinse sahte insan olduğunu anlamayı başarmak oldu" dedi.

Şimdiye kadar pek çok tasarımcı ile çalıştığını ve pek çok kampanyada görev aldığını dile getiren Aneesa, "Benim şu ana dek en çok keyif aldığım çalışmalar bütün zorluklarına rağmen Pakistan'da gerçekleştirdiklerimdir" dedi. Bir modelin başarılı olması için sergilemesi gereken model davranışları ve model özelliklerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Aneesa Sharif, her şeyin başının iyi olmaktan geçtiğini, iyi bir insan olmanın kişiyi iyi bir yerlere götürdüğünü bizzat tecrübe ederek yaşadığını söyledi.

Fiziği hakkındaki sorulara da kısaca yanıt veren Aneesa Sharif, işin sırrının düzenli spor yapmak, temiz hava ve yeşil çay içmek olduğunu belirtti. Modellik yaptığı sektörde herhangi bir akıl hocasına ya da rehbere ihtiyaç duymadığını dile getiren Aneesa, "Benim için en büyük rehber ve yol gösterici ailemdir" dedi.

Moda endüstrisinde ilham aldığı kişilere değinen Aneesa Sharif, "Ulusal manada Elan ve Faraz Manan tasarımlarını kusursuz buluyorum. Uluslararasında ise Elie Saab Haute couture başlıca ilham kaynağımdır" dedi. Kısa sürede isim yapmasının ve şöhreti yakalayabilmesinin kendisi için bir şans olduğunu da dile getiren Aneesa Sharif, "Bunun bunaltıcı olmadığını görebilmek ve bu noktada güvenebileceğim insanların bulunması benim açımdan çok büyük bir şans" dedi.

İngiltere'de bulunan L'amour Clinic'in de sahibi olan Aneesa Sharif, burada da zaman zaman etkinlikler yapıyor. Lüks seyahat bloğu yazarı olan kardeşi ile birlikte seyahatlere de çıkan Aneesa ailenin her şeyden önemli olduğunun da altını çiziyor.