Anelka sürprizi! Fenerbahçe... - Son Dakika
Son Dakika Spor Anelka sürprizi! Fenerbahçe... - Son Dakika Spor

Anelka sürprizi! Fenerbahçe...

6 saat önce

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum. Teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.


Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka, sarı lacivertli taraftarlardan, Başkan Ali Koç'a zaman vermelerini istedi.


Anelka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlarım... Taraftarlarımızın ve Fenerbahçe camiasının Ali Koç'a zaman vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkan olmak kolay değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor fakat bir takımı yeniden inşa etmek zaman alan bir şeydir..."


Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Anelka şöyle devam etti: "Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey... İnşallah, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle."


Fenerbahçe, Instagram, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:41 
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