Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi - Son Dakika

Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi

19.03.2021 09:39

Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi Anemas Zindanları'ndaki Bizans Dönemi'ne ait kalıntılar görüntülendi.

Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi

İSTANBUL - Anemas Zindanları'ndaki Bizans Dönemi'ne ait kalıntılar görüntülendi. Zindanlarda çalışma da yapmış olan Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş de kalıntılar hakkında bilgi verdi.

Bir dönem Cüneyt Arkın filmlerine konu olan Anemas Zindanları, Bizans döneminin en büyük saraylarından biri olan Blakhernai Sarayı'nın parçalarından ve 14 hücre odasından ve bu odaların altındaki iki katlı bodrumdan oluşuyor. Yer altı tünelleri, labirentvari sarnıçları ile Anemas Zindanları'nın Bizans döneminden İstanbul'da kalan tek yer altı zindanları olduğu belirtiliyor. Zindanlardaki Bizans Dönemi'ne ait kalıntılar görüntülenirken, zindanlarda çalışma da yapmış olan Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, kalıntılar hakkında bilgi verdi.

"Burası bizim zannettiğimiz gibi bir devlet hapishanesi değildi"

Anemas Zindanları hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, "Girit'te savaşta ele geçirilen Müslüman komutan, hristiyanlığa dönüyor. Adını da Mikhael Anemas olarak değiştiriyor. Bizans ordusunda da önemli bir komutan oluyor. Buradaki kulenin mahzeninde hapis ediliyor, ama burası Bizans krali saray yapısıdır. Daha sonraki dönemlerde krali ailelerden insanlarda burada hapis edildi ama bunların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Burası bizim zannettiğimiz gibi bir devlet hapishanesi değildi. Üst rütbeli insanların kapatıldığı yerdi. Böylece adı yanlışlıkla Anemas Zindanları'na dönmüş" şeklinde konuştu.

"Biz burada çok büyük bir sarnıç ortaya çıkardık"

Bizans dönemine ait kalıntıları anlatan Özgümüş, "İçinde bulunduğumuz kulenin ve yanındaki Anemas Kulesi'nin topraktan yüksekliği 23 metreden fazla ve duvar kalınlıkları da 5-6 metre, burası inanılmaz derecede sağlam bir yapıdır. Biz burada çok büyük bir sarnıç ortaya çıkardık. Saraya ait bazı kalıntılar bulduk. O sarnıç heralde burada var olan çok büyük bir kilise vardı. Meryem Kilisesi bir ihtimal onun alt yapıları olabilir. Ama o kazı ile ortaya çıktı. Bir küçük şapel bulduk. Orta Bizans hipokaustu bulduk. İstanbul'da hiç yoktu Bizans hipokausttu biz bir tane bulduk. Fakat sonradan anladık ki Bizans malzemesi ile yapılmış bir Türk hipokaustu. Çünkü malzeme Bizans yapısı gibi duruyor ama kullananlar Osmanlılar. Onlardan birkaç tane daha bulduk biz burada. Bunlar bizim bulduğumuz şeyler ve bir takım odalar ile Bizans dönemine ait çok güzel kabartma levhalar ve mimari süsleme bulduk" diye konuştu.

Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi
Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi
Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi
Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi
Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi
Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi

Cüneyt Arkın, İstanbul, Bizans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti         
10:57
Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor         
10:33
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı         
10:09
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum         
09:38
Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı         
09:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti         
00:22
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 11:02:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anemas Zindanları'ndaki Bizans kalıntıları böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei