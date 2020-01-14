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"Anestezi ilacı ile ilgili bir sorun yok. Bloklanmış ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Anestezi ilacı ile ilgili bir sorun yok. Bloklanmış ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Anestezi ilacı ile ilgili bir sorun yok. Bloklanmış ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.
Koca, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin anestezi ilacına ilişkin sorusuna cevap verdi. Koca, "Sistemden bloklanmış bir ilaç. Anestezi ilacı ile ilgili bir sorun yok. Bloklanmış ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil. Vatandaşın tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil" dedi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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