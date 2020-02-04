Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davaya devam edildi

7 saat önce

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında dava açılan uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davaya devam edildi, System.String[]

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında dava açılan uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tarhan ile maktule Karaman'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık Tarhan'ın ölüm hadisesinin yaşandığı evi kiraladığı emlakçı E.Ç, tanık olarak dinlendi.

Sanığın ilk savunmasında belirttiği, "Ayşe Karaman kapıyı arkadan kilitlediğini, üst kilidin anahtarı olmadığı için kapıyı açamadığını" yönündeki iddialar sorulan E.Ç, evi kiraya verdiğinde üst kilidin anahtarının olup olmadığını hatırlamadığını beyan etti.

Daha sonra, sanık avukatları tarafından hazırlanan ve dava dosyasına sunulan olaya ilişkin animasyon, Karaman ailesinin avukatına izletildi. Ailenin avukatı, hazırlanan animasyonun sanık anlatımı doğrultusunda oluşturulduğunu belirterek, olayı aydınlatamayacağını savundu.

Ölümüne sebep olduğu bildirilen ilaçlarının prospektüsünde geçen "ilacın bir kez kullanıldıktan sonra başka hastada kullanılmaması" yönündeki talimatın sorulduğu Tarhan, ilacın 6 saat içinde başka hastada kullanılabileceğini söyledi ve söz konusu talimatta enfeksiyon riskinden bahsedildiğini ileri sürdü.

Ara kararlar

Tarafların taleplerinin alınması ve duruşma savcısının mütalaasının sorulmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre, dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, olay günü alkollü olduğu kaydedilen maktule Karaman'a damar yolu açarak ilaç verilmesinin ve sanık Tarhan'ın çantasında anestezi ilacı taşımasının yaşanan ölüm hadisesinde sanığın bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığına dair rapor hazırlanarak mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

Tarhan'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

Ayşe Karaman, Karaman, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri başlıyor
Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür Ayşe'nin ölümünde sanığın sorumluluğunu Adli Tıp Kurumu belirleyecek Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:01:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]